Mit dem Kreisvorsitzenden an der Spitze geht die SPD aus dem Wahlkreis elf „Kraichtal“ in den Wahlkampf. Neben Kreisrat Volker Geisel stehen acht weitere Bewerber auf der Liste.

Nach der SPD Bretten-Gondelsheim haben nun auch die Sozialdemokraten aus dem Wahlkreis elf „Kraichtal“ ihre Kandidatenliste für die Kreistagswahl offiziell gemacht.

Als Spitzenkandidat geht Volker Geisel, der SPD-Kreisvorsitzende und amtierender SPD-Kreisrat, ins Rennen. Zum Wahlkreis elf „Kraichtal“ gehören die fünf Gemeinden Kraichtal, Sulzfeld, Zaisenhausen, Oberderdingen und Kürnbach.

SPD aus dem Wahlkreis elf „Kraichtal“ tritt mit einer „starken und vielfältigen Liste“ an

Geisel sieht die Sozialdemokraten, deren Liste insgesamt neun Bewerber umfasst, gut aufgestellt und erklärt, dass die SPD aus dem Wahlkreis elf „mit einer starken und vielfältigen Liste antritt“. Die Nominierungsveranstaltung, die im Oberderdinger Stadtteil Flehingen stattfand, sei jedenfalls „ein guter Auftakt für die Kreistagswahl“ gewesen, meint der Spitzenkandidat und teilt mit, dass SPD-Mitglieder aus allen zum Wahlkreis gehörenden Gemeinden in Flehingen vor Ort waren.

Geisel, der in Zaisenhausen das Amt des Bürgermeisterstellvertreters bekleidet und der im Vorjahr bei der Bürgermeisterwahl in Sulzfeld angetreten war, hat sich in den vergangenen fünf Jahren im Jugend- und Sozialausschuss engagiert und ist dort Sprecher der SPD-Fraktion. Dabei habe er „wichtige Impulse setzen“ können, so Geisel – und das strebe er natürlich auch in der kommenden Wahlperiode an.

Auf der SPD-Liste stehen Bewerber aus allen fünf Wahlkreis-Gemeinden

Neben Geisel stellen sich acht weitere „engagierte Persönlichkeiten zur Wahl“, teilt der Spitzenkandidat mit. Diese Bewerberinnen und Bewerber sind Patrice Rupp (Kraichtal), Dominik Wessel (Kraichtal), Tamina Hommer (Oberderdingen), Gunther Wössner (Kraichtal), Markus Müßig (Oberderdingen), Rolf Becker (Sulzfeld), Sönke Heim (Oberderdingen) und Hardy Stoll (Oberderdingen).

Die SPD blickt mit diesem starken Team optimistisch auf die bevorstehende Kreistagswahl. Volker Geisel

SPD-Vorsitzender im Wahlkreis elf „Kraichtal“

„Die SPD blickt mit diesem starken Team optimistisch auf die bevorstehende Kreistagswahl und kämpft dafür, die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis elf bestmöglich zu vertreten“, meint Geisel. Alle neun Kreistags-Bewerber der Sozialdemokraten würden „für eine soziale, zukunftsorientierte und bürgernahe Politik“ eintreten, so Geisel weiter.

Im Rahmen des Wahlkampfs möchten „die Kandidatinnen und Kandidaten in den kommenden Monaten mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen“, kündigt Geisel an. Hierbei wolle man über die jeweiligen inhaltlichen Positionen informieren.