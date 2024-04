Vier Bewerber für den Kreistag

SPD Oberderdingen findet insgesamt 19 Kandidaten für drei Gemeinderatswahllisten

Eine Frau führt die Oberderdinger Sozialdemokraten in den Gemeinderatswahlkampf. Tamina Hommer steht auf Platz eins der SPD-Liste. Das Zugpferd in Flehingen ist Markus Müßig, in Großvillars ist es Kai Schröder.