Bürgermeisterwahl

Bürgermeister Nölter will es in Bretten erneut wissen: „Ich werbe erneut um das Vertrauen“

Der Amtsinhaber wirft seinen Hut in den Ring: Brettens Bürgermeister Michael Nöltner bewirbt sich für eine weitere Amtszeit. Der wie es offiziell heißt „Erste Beigeordnete der Stadt Bretten“ wird in der Sitzung des Gemeinderats am 23. Mai 2023 öffentlich gewählt.