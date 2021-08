Urlauber und Reiserückkehrer

Die Nachfrage nach Corona-Tests in Bretten steigt wieder – jetzt ist Flexibilität gefragt

Die Nachfrage nach Corona-Tests in den Brettener Teststationen steigt wieder an. Für das DRK Bretten sowie die DRK-Ortsvereine in Büchig und Gölshausen ist in den nächsten Wochen Flexibilität gefragt.