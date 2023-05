Die besten Biergärten in und um Bretten und ihre Spezialitäten

In Kürnbach, einem traditionellen Ausflugsort, gibt es seit Jahren eine Anlage für Adventuregolf. Diese liegt hinter dem historischen Ortskern und dem Schloss beim Stausee. Unter alten Bäumen kann man dort an heißen Tagen den Schatten genießen und auf achtzehn Bahnen sein Geschick testen. Wer sich nach der körperlichen Anstrengung stärken möchte, hat in der Gaststätte und ihren zahlreichen Sitzplätzen im Außenbereich eine breite Auswahl an Speisen und Getränken.

Eine Besonderheit sind die beiden Schlaffässer für mögliche Übernachtungen, falls der Weg nach Hause zu anstrengend oder nicht mehr zu empfehlen wäre. „Es gab durchaus schon einige überraschende Übernachtungen darin“, schmunzelt die für den Service zuständige Mitarbeitern Sait Sinita. Das Adventuregolf ist von Mittwoch bis Samstag, von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Klosteranlage Maulbronn mit Wirtschaft am Badesee

Ein weiteres beliebtes Ausflugsziel ist die Klosteranlage von Maulbronn. Gleich oberhalb des Klosters haben die Mönche im Tal der Salzach einen See angelegt der für die Wasserversorgung des Klosters und die Fischzucht diente. Seit mehr als hundert Jahren wird der „Tiefe See“ auch als Badegewässer genutzt. Die Badestelle ist durchgängig geöffnet, es wird kein Eintrittsgeld erhoben.

Auf der Terrasse, idyllisch oberhalb des Sees gelegen, gibt es eine kleine Bewirtschaftung, die von Mai bis September geöffnet hat und bei schönem Wetter bis um 20 Uhr ihren Service anbietet. Dort gibt es Speisen für den kleinen Hunger zwischendurch und die üblichen Getränke.

„Zum Nachtwächter“ in Lienzingen: Biergarten unter Kastanien

Ganz in der Nähe, in Lienzingen, einem Fachwerkdorf am Rande des Stromberges, betreibt die Familie Pfullinger in einem kulturgeschichtlich bedeutsamen und denkmalgeschützen Fachwerkhaus aus dem 15./ 16. Jahrhundert ihr Restaurant „Zum Nachtwächter“. Für den hinter dem Haus gelegenen Biergarten im Schatten einer Kastanie gilt das gleiche Angebot wie im Restaurant, das gehobene Küche anbietet.

Geöffnet von Dienstag bis Samstag über die Mittagszeit und sonst ab 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen durchgehend von 11 bis 20 Uhr. Rings um dieses bemerkenswerte Gebäude gibt es eine Vielzahl weiterer hervorragender Beispiele des historischen Holzbaues aus fast allen Epochen sowie die im Ortskern liegende Kirchenburg mit ihrem burgartig befestigten Kirchhof und den dort eingebauten Gadenhäusern.

EssEnz inklusiv in Mühlacker ist auf Inklusion ausgerichtet

Umrahmt von verschiedenen Kinderspielplätzen liegt an der Enz in Mühlacker das EssEnz inklusiv, ein modernes Gebäude mit großem Außenbereich. Modern ausgerichtet ist auch das kulinarische Angebot und das auf Inklusion und die Einbindung von Menschen mit Behinderung setzende Konzept.

Bei den Speisen orientieren sich die Betreiber an internationalen Einflüssen, traditionellen Genüssen und saisonalen Produkten. Geboten wird ein breites Angebot an Getränken, Cocktails sowie diverse Bio-Tee Sorten. Als besonderes Angebot wird von 9 bis 12 Uhr Frühstück angeboten. Für E-Biker stehen neben dem Steg über die Enz drei Ladestationen zur Verfügung.

Gastro im Oberderdinger FlipleBad auch für Nicht-Badegäste

Über die Sommermonate können auch Nichtbadegäste täglich zwischen 9 und 20 Uhr den Gastronomiebereich des FlipleBad in Oberderdingen über einen separaten Eingang aufsuchen.

Es gibt Snacks von Pommes bis Wurstsalat sowie die üblichen Getränke. „Wenn die Nachfrage groß ist, öffnen wir auch mal länger“, meint Mahmod Hrieb, der dort über den Sommer den Service versieht.

Birdy’s Beef House unter alten Bäumen in Flehingen

Im Nachbarort Flehingen, beim Ortseingang vor der Bahnunterführung findet man unter alten Bäumen Birdy’s Beef House, das ehemalige Vereinsheim der örtlichen Vogelfreunde. Betrieben wird es von Marco Clemens, der die Gaststätte von Donnerstag bis Sonntag, von 17 bis 22 Uhr geöffnet hat. Clemens setzt voll auf Steaks und Burger von argentinischen Rindern.

An jeden ersten Donnerstag im Monat lädt er zu Live-Musik in ein direkt neben den Vogelvolieren aufgebautes Partyzelt ein. Nächster Termin ist der 8. Juni mit dem Gastkünstler Dejan. „Und am 16. Juni bieten wir außerplanmäßig mit der Gruppe Funky Valentines einen besonderen Musikgenuss“, schwärmt Clemens. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.