Die Stadt Bretten ehrt ihre herausragenden Sporttalente

Ob Faustball, Leichtathletik, Tennis oder Triathlon – die Bandbreite der Sportarten war enorm, und dennoch hatten alle geladenen Athletinnen und Athleten eines gemeinsam: Sie blickten auf ein sportlich erfolgreiches Jahr zurück.

Der Bürgermeister von Bretten, Michael Nöltner (CDU), hatte die Ehre, am Freitagabend zusammen mit einigen Stadträten 38 Teams und über 480 Sportler aus 14 Sportarten bei der feierlichen Sportlerehrung auszuzeichnen. Voraussetzung für die Ehrung war eine herausragende Leistung im vergangenen Jahr 2023, beginnend mit badischen, überregionalen Wettkämpfen bis zu nationalen und internationalen Meisterschaften mit Podiumsplätzen und Aufstiegen in höhere Klassen oder erfolgreichen Teilnahmen an Turnfesten.

Bei der Brettener Sportlerehrung sind neue Disziplinen dabei

Bernhard Feineisen und Anne Hardt vom Kulturamt moderierten den Abend. Mit einer badischen und einer Brettener Fahne zogen die Sportler feierlich in die Halle des Hallensportzentrums „Im Grüner“ ein. „In diesem Jahr ehren wir Sportvereine und auch eine Sportschule“, begrüßte Nöltner die Anwesenden. „Es sind neue Sportarten wie Schneeschuhlaufen und Ski Alpin dabei“, wobei Schneeschuhläufer bei den baden-württembergischen Meisterschaften den ersten und zweiten Platz belegten.

Ebenso wurde der „American Football“ vom TV Bretten zum ersten Mal geehrt, durch den Aufstieg in die Bezirksliga und den Vizemeistertitel der Kreisoberliga.

Nachdem Fanfarenklänge erklangen und die Melanchthon-Herolde die drei Ehrungssegmente eingeleitet hatten, hängten die Vertreter der Stadt den Athleten die Medaillen um. Der größte Brettener Sportverein, der TV Bretten, durfte sich über die meisten Geehrten, sowohl der Einzel- als auch der Mannschaftssportler, freuen.

Auch die Vierbeiner des Rinklinger Schäferhundevereins erreichten vordere Plätze. RehaSport Bretten e.V. qualifizierte sich durch die Teilnahme und Podestplatzierung seiner inklusiven Kanugruppe für die „Special Olympics World Summer Games“. Athleten der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten erzielten beim Alpinen Skisport den zweiten Platz bei den Paralympics.

Zwischen den Ehrungen sorgte das „Rope Skipping“-Duo, Natalie Kühne und Markus Müller für Begeisterung. Die mehrfachen deutschen und europäischen Meister im Rope Skipping führten das Publikum mit ihrer Seil- und Turneinlage schwungvoll in die 50er Jahre zurück.

Auch die Geräteturnerinnen des TV Bretten boten eine Choreografie zu „Runnin“ von Adam Lambert, die mit Hocksprüngen und Salti auf dem Trampolin und am Boden das Publikum faszinierte.

Es ist etwas Besonderes für mich und auch eine Überraschung. Jonas Friedrich

„Sportler des Jahres“

Nicht zu Fuß, sondern mit seinem Trialbike sprang der diesjährige „Sportler des Jahres“, Jonas Friedrich, die Tribünentreppe hinunter. Nach einer spektakulären Standeinlage zusammen mit dem Nachwuchsathleten Noah Gerweck durfte Friedrich die Auszeichnung entgegennehmen. „Es ist etwas Besonderes für mich und auch eine Überraschung, dass ich in diesem Jahr Sportler des Jahres geworden bin. Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet“, sagte Friedrich, der bereits mehrfach bei dieser Sportlerehrung ausgezeichnet wurde.

Der Trialsportler kann auf zahlreiche Erfolge zurückblicken: Neben dem süddeutschen Meistertitel und dem Vize-Deutschen Meistertitel feierte er auch internationale Erfolge, wie dem 8. Platz der Trial WM in Schottland.

„Das war das beste Elite-Ergebnis bei allen bisherigen Weltmeisterschaften von Jonas Friedrich“, sagte Nöltner in seiner Laudatio. Friedrich ist seit vier Jahren hauptberuflich als Sportler, Trainer und Eventorganisator bei der JOFR Academy tätig und Mitglied des RSC Bretten. „Ich denke, dass ich in diesem Jahr Sportler des Jahres geworden bin, weil ich schon seit vielen Jahren internationale Wettkämpfe bestreite, aber noch nie den ersten Platz erreicht hatte.“

TV Bretten zur „Mannschaft des Jahres“ gekürt

Für ihn stehen in diesem Jahr zwei lokale Wettkämpfe in Sternenfels an, bei denen er als Sportler der JOFR Academy und als Veranstalter agiert. „Das Highlight in diesem Jahr ist die WM in Abu Dhabi“, sagte Friedrich. Bei der abschließenden Ehrung zur „Mannschaft des Jahres“ fiel es dem Brettener Gemeinderat ebenso leicht. Mit dem ersten Platz in der Landesliga Nord und dem Aufstieg in die badische Verbandsliga schaffte das Männerturnteam des TV Bretten die ersehnte Rückkehr in die Verbandsliga, auf den man 18 Jahre gewartet hatte. Mit dem obligatorischen Gemeinschaftsfoto endete der offizielle Teil der Veranstaltung.