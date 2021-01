Nicht viel los ist zum Ende der Winterferien in den Bahnhöfen in Bretten und Pforzheim. Urlaubsheimkehrer? Fehlanzeige! Lediglich einige Ausflügler und Pendler sind unterwegs. Der Bahnhof ist allerdings auch ein beliebter Treffpunkt von Menschen, die draußen nicht frieren und zuhause nicht alleine sitzen wollen. Und Arbeitsplatz für manche ist er auch noch.

Am Bahnsteig 1 in Bretten wartet Shamar Dawood auf seine Bahn, die ihn nach Flehingen bringt. Dort muss er dann in den Bus umsteigen, der ihn zu seinem Arbeitsplatz nach Oberderdingen bringt. Der Iraker, der seit sieben Jahren in Deutschland lebt, arbeitet als Pizzabäcker - von 11.30 bis 13 Uhr und von 17 bis 23 Uhr. Dann geht es wieder nach Bretten nach Hause.