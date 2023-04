Mit 77 Jahren wird der ehemalige Flippers-Sänger Olaf Malolepski aus Bretten alles andere als leiser. Erst am vergangenen Wochenende trat er als „Olaf – der Flipper“, wie er sich als Solo-Künstler nennt, gemeinsam mit seiner Tochter Pia in der Olympiahalle in München auf.

Den Auftritt vor 12.000 Zuschauern bezeichnet Malolepski als „sensationell.“ Zuvor war er auf „Frauentagstour“, die insgesamt aus zehn Terminen bestand.

„Die Tour war herausragend“, betont der Sänger. Die weiblichen Fans im Alter zwischen 50 und 90 hätten viel getanzt. Er selbst sei von der Bühne herunter gekommen und habe mitgetanzt, berichtet der Künstler und Entertainer.

Album und DVD-Box von „Olaf – dem Flipper“ können vorbestellt werden

Die nächsten Termine für die Schlager- und Starparaden stehen ebenfalls, berichtet Malolepski, der gerade unterwegs ist auf Promotion-Reisen für seine neue CD mit dem Titel „Dankeschön“ – mit neuem bunten Cover – sowie für die DVD-Box mit neuen, auf Mallorca produzierten Videos.

Beides könne man bereits im Internet vorbestellen und soll im Mai erscheinen.

Auch in den Megapark nach Mallorca gehe es wieder, wo er schon am Flughafen mit einem großen Banner von sich begrüßt wird, so der Sänger.

Der 77-Jährige weiß, dass er mit Hits wie „Kleine Eva“ und „Barbados“ großes Glück gehabt hat. Dass dann im vergangenen Jahr noch „Wir sagen danke schön“ per Zufall so einen Hype erfahren hat, überrascht den Brettener noch immer.

Seinen Geburtstag Ende März hat er im kleinen Kreis mit Familie und ein paar Freunden gefeiert. Erst den 80. Geburtstag möchte er wieder größer feiern, erklärt Malolepski. „Aber da ist noch etwas Zeit“, sagt er.

Song „Mit 77“ auf dem neuen Album

Auf seinem Album gibt es auch einen Hit „Mit 77“. Der Text lautet: „Mit 77 ist es wie mit gutem Wein. Es ist manchmal ein Vorteil, etwas älter zu sein. Mit 77, da geht noch was.“

Und so sieht es auch Malolepski selbst. Er sei nur zu früh geboren, meint er scherzhaft. Außerdem auf dem Album sind Duette mit seiner Tochter, mit der er sich super versteht und die auch das Booking für ihn übernimmt.

Im Sommer plane er mal wieder ins Trainingslager seiner Lieblingsfußballmannschaft, dem Karlsruher SC, zu reisen. Das mache er öfter und sorge bei den Spielern immer für gute Stimmung, so Malolepski.