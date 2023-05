Wassertemperatur beträgt 23 Grad

Freibadsaison in der Badewelt Bretten startet wie geplant „outdoor“ an Christi Himmelfahrt

Die Wetterprognosen für Christi Himmelfahrt sind eher mäßig. Dennoch startet in der Badewelt Bretten am 18. Mai die Freibadsaison planmäßig. Die Wassertemperatur in den drei Schwimmbecken beträgt 23 Grad.