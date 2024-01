Für Astrid Wagner aus Bretten ist nichts so persönlich wie die Handschrift

Schreiben mit der Hand ist seit Jahrhunderten ein wesentlicher Teil von Denk- und Kommunikationsprozessen: Es ist schnell und individuell.

Am 23. Januar, dem Tag der Handschrift, soll die Handschrift wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht werden. Die Kalligrafin Astrid Wagner aus Bretten-Rinklingen sieht darin einen Grundstein für die Bildung von Kindern.

Ideensammlungen von Erfindern, Dichtern und Denkern, wichtige Dokumente, Klassenarbeiten und Uni-Klausuren werden immer noch mit der Hand geschrieben oder unterschrieben. Eine attraktive Handschrift kann bei Bewerbungen als Türöffner wirken, da sie den Eindruck von Authentizität und Intelligenz vermittelt: Was von Hand geschrieben wurde, das musste die Schreibende oder der Schreiber schon selbst können. Nichts ist so persönlich und individuell wie unsere Handschrift.

Wagner

Da Schreiben ein Handwerk ist, geht dies nicht von heute auf morgen. Das motorische Schreibtraining beginnt im Optimalfall schon in der Kita mit Schwungübungen und Wachsmalstiften. Sinnvoll ist im Anschluss daran in der Schule das ausgiebige Trainieren der verbundenen lateinischen Ausgangsschrift mit dem Füller. Daraus entwickelt sich dann die individuelle Schrift, bestehend aus einer Kombination aus verbundenen und unverbundenen Buchstaben. Wir brauchen also mehr Zeit für das Lernen der verbundenen Schrift und weniger für die Druckschrift, die nur zum Lesen da ist. Erst wenn wir entspannt und im eigenen Rhythmus die Buchstabenformen schreiben können, sind wir auch in der Lage, die Geschwindigkeit beim Schreiben zu erhöhen.