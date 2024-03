Wer zum Thema Obstbaum- und Beerenschnitt mehr erfahren möchte, kann dies beim Schnittkurs in Theorie und Praxis des OGV Oberderdingen tun. Am Freitag, 15. März, um 18 Uhr gibt es eine Einführung in die Theorie im Nebenraum der SVO Gaststätte, Am Stadion 2. Dafür wird um Anmeldung bei Tobias Gehrig, Telefon (0 70 45) 5 07 07 44, oder E-Mail an tobias.gehrig@oberderdingen.de gebeten, da aus Platzgründen maximal 20 Personen teilnehmen können. Am Samstag folgt um 10 Uhr im Schaugarten der praktische Teil des Schnittkurses. Daran können auch Interessierte kommen, die beim Theorieteil nicht dabei waren. Zusammen werden die Bäume am Schaugarten geschnitten. Die praktische Mitarbeit ist erwünscht, Schnittwerkzeug darf mitgebracht werden. Nach dem Mittagessen zeigt Regina Weyhersmüller um 13.30 Uhr den Schnitt diverser Beerensträucher.