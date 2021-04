Öltank in Garage bedroht

20 Menschen evakuiert: Feuerwehr verhindert bei Brand in Gondelsheim Schlimmeres

Die Feuerwehr hat in der Nacht von Sonntag auf Montag bei einem Brand an einem Mehrfamilienhaus in Gondelsheim Schlimmeres verhindert. Etwa 20 Menschen mussten vorübergehend in Sicherheit gebracht werden.