Entscheidung am 7. November

Kurz nach Mitternacht ist der Bürgermeisterwahlkampf in Gondelsheim eröffnet

Der Kampf um das Bürgermeisteramt in Gondelsheim ist offiziell eröffnet. Als erster Bewerber hat Markus Rupp in der Nacht zum Samstag seine Unterlagen eingereicht. Der Amtsinhaber strebt eine Wiederwahl an – es wäre seine vierte Amtszeit.