12 Stimmen aus Baden

Hartz-IV-Empfänger aus Bretten: Auf dem Wohnungsmarkt ist er fast chancenlos

Eine neue Wohnung zu finden, ist in Bretten per se schwierig. Noch schwieriger ist die Suche, wenn der potenzielle Mieter von Hartz-IV lebt – so wie Heinrich Hollritt. Doch das Diakonische Werk Bretten vermittelt zwischen Suchenden und Vermietern.