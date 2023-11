Rund 1,5 Millionen Euro nimmt die Stadt Bretten in die Hand, um Bauprojekte auf den Weg zu bringen beziehungsweise um sie voranzutreiben. Gut eine Million Euro davon fließt in die den Hochwasserschutz in Gölshausen.

Die restlichen knapp 490.000 Euro sind für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten in der Jahnhalle in der Innenstadt vorgesehen. Die entsprechenden Aufträge vergab der Gemeinderat an den jeweils günstigsten Anbieter in seiner jüngsten Sitzung einstimmig.

In Gölshausen saniert und erweitert die Stadt das Hochwasserrückhaltebecken III.2. Die Bauleistungen übernimmt die Firma Lintz & Hinninger aus Mosbach. „Hier geht es um die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Vor allem nach den Erfahrungen aus den Jahren 2013 und 2015“, sagte Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) dazu im Gespräch mit dieser Redaktion. 2013 und 2015 hatten Hochwasser ganze Teile der Stadt überschwemmt, unter anderem auch in Gölshausen.

Laut Beschlussvorlage zeigen wissenschaftliche Berechnungen, dass der Hochwasserschutz am Kreuzgraben im Bereich der Gewerbestraße bereichsweise nicht gegeben ist. Insbesondere seien die gewässerkreuzenden Überfahrten und Durchlässe unzureichend.

Demnach ist deshalb zu erwarten, dass das Wasser im Hochwasserfall die Gewerbestraße überschwemmt. Das wiederum gefährde dann die angrenzende Bebauung.

Hochwasserrückhaltebecken in Bretten-Gölshausen wird erweitert

Die Firma Lintz & Hinninger soll daher die Durchlässe austauschen sowie den Kreuzgraben im Zu- und Abstrombereich aufweiten. Um einen 100-jährigen Hochwasserschutz herzustellen, ist laut Untersuchung außerdem erforderlich, das Hochwasserrückhaltebecken III-2 zu erweitern. Insgesamt sind neun lokale Schutzmaßnahmen für Gölshausen vorgeschlagen.

In der Jahnhalle saniert die Stadt zum einen die Halle selbst, zum anderen errichtet sie im Nebentrakt neue Klassenräume für die Johann-Peter-Hebel-Gemeinschaftsschule. Der Gemeinderat beauftragte nun die Firma Zeh aus Walzbachtal mit dem Gewerk Heizung zum Angebotspreis von gut 176.000 Euro.

Das Gewerk Lüftung übernimmt die Firma Pfeiffer + Eberle aus Ettlingen. Die Kosten dafür liegen bei knapp 127.000 Euro. Weitere gut 187.000 Euro gehen an die Firma KKE aus Durmersheim, die die Sanitärarbeiten übernimmt. Die Gesamtkosten für die Sanierung und Erweiterung liegen bei 6,05 Millionen Euro. Das Land Baden-Württemberg übernimmt davon 1,404 Millionen Euro.

Daneben beschloss der Gemeinderat ohne Gegenstimmen, die Arbeiten für die Sanierung der Frühlingstraße in Büchig zu vergeben. Der Gemeinderat stellt entsprechende Mittel im Haushaltsplan beziehungsweise im Wirtschaftsplan 2023 bereit.

Die veranschlagten Kosten für den Straßenbau liegen bei 595.000 Euro. Hinzu kommen die Ausgaben für den Kanalbau in Höhe von 510.000 Euro. Laut OB Wolff liegen sämtliche Kostenschätzungen der Projekte „sehr gut im Plan“.