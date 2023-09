Im Brettener Wald wird Natur- und Tierschutz greifbar

Mystische Geschichten rund um die Bäume im Wald durften Kinder und auch Erwachsene hören beim Märchenpfad während des Naturerlebnistages in Bretten. Martin Rausch hatte sich fabelhafte Erzählungen einfallen lassen und verzauberte Groß und Klein bei einem Spaziergang durch den Wald.

Rund um die Saatschule hatte die Stadt Bretten am vergangenen Sonntag erneut Vereine und Organisationen zum Thema Naturschutz zusammengetrommelt.

Saskia Strauch vom Amt für Bau-, Gebäudemanagement und Umwelt zeigte sich zufrieden: „Die Besucher hatten großes Interesse und es war den ganzen Tag über reger Austausch. Gerade bei den Aktionen wie dem Nistkastenbauen und dem Saftpressen war immer etwas los.“

Kinder in Bretten begeistert vom Nistkastenbau

Die Menschen hätten sich hier die Zeit genommen, um sich mit der Natur und deren Schutz auseinanderzusetzen. „Viele haben auch den kühlen Wald bei diesem herrlichen Sommertag genutzt. Unsere Teilnehmer haben mir auch schon ein positives Signal geben, dass sie mit dem Tag zufrieden sind. Wir wollen das Format auch zukünftig wieder in gewohnter Weise am letzten Sommerferientag anbieten“, so Strauch weiter.

Roland Sautter ist seit vielen Jahren beim Naturschutzbund (Nabu) engagiert und baute am Erlebnistag gemeinsam mit Kindern Nistkästen: „Ich möchte meine Begeisterung für den Naturschutz an die Kinder weitergeben und einen solchen Tag als Gelegenheit nutzen, zu zeigen, was man alles tun kann“. Er selbst engagiere sich bei der Nistkastenpflege, aber auch beim Thema Pflanzungen und Biotoppflege. „Ich freue mich, dass der Tag heute so ordentlich Zuspruch gefunden hat.“

Damian, elf Jahre, durfte den gebauten Nistkasten mit nach Hause nehmen und im Garten aufhängen: „Das Vogelhäuschen bauen gefällt mir heute am besten“, war sein Fazit. Melanie aus Bretten freute sich über das Angebot: „Gerade beim Nabu-Quiz waren doch knifflige Fragen dabei rund um die Eule, die wir aber noch lösen konnten. Ich möchte heute noch die Märchenwanderung mitmachen und hoffe, dass in mein gebautes Vogelhaus auch bald Bewohner in meinem Garten einziehen.“

Drohnen unterwegs: Moderne Kitzrettung vorgestellt

Wie Technik das Thema Naturschutz unterstützen kann, zeigte die Kitzrettung der Jägervereinigung Karlsruhe mit dem neu gegründeten Verein Wildlife Vision. Holger Maggrander und Simone Diem erklärten den Besuchern den Einsatz von moderner Drohnentechnik zur Kitzrettung.

„In den Monaten Mai und Juni konnten etwa 300 Tiere durch unsere ehrenamtliche Arbeit gerettet werden. Eine solche Drohne kostet bis zu 7.000 Euro. Da wir alle ehrenamtlich arbeiten, sind wir immer auf der Suche nach Helfern. Wer sich mit uns engagieren möchte, darf sich gern an uns wenden“, erklärte Maggrander. Früher seien die Jäger vor dem Dreschen mit Hunden durch die Felder gezogen, um das Muttertier mit den Kitzen zu vertreiben, oder haben Vogelscheuchen aufgestellt. Heute fliege die Drohne ihre Runden.

Unser Ziel ist es, dass der Naturschutz von klein auf Bedeutung hat. Ulrich Kraft

Hegering Bretten

Auch Ulrich Kraft vom Hegering Bretten war begeistert, dass sich Jung und Alt an dem Tag beteiligen. „Leider zeigen heute Kinder Defizite im Bereich der Tiererkennung. Unser Ziel ist es, dass von klein auf der Natur- und Tierschutz bewusst wahrgenommen wird.“ Im Wald hatten sie Tierpräparate versteckt, die bei einer Wanderung gefunden werden konnten. Dabei hatten die Führer viel Wissen im Gepäck und konnten alle Fragen beantworten.

Auch Apfelsaft wurde in Bretten frisch gepresst

Bei der Imkerei Wilde konnte nicht nur Honig probiert, sondern auch viel Wissenswertes über die Biene erfahren werden. Die Forstverwaltung zeigte die Vielfalt an Baumarten. Kreativ ausleben durften sich die Kinder beim Kindergarten Drachenburg und der Stadtbücherei Bretten bei Mal- und Bastelangebot.

Der Obst- und Gartenbauverein Bretten zeigte, wie frisch gepresster Apfelsaft hergestellt wird – selbstverständlich auch zum Verköstigen. In einer Mühle zerkleinert, kam die Maische in eine Presse, aus der dann sanft gepresst der naturtrübe Apfelsaft gewonnen wurde. Der Landschaftserhaltungverband Karlsruhe hatte mit einem Quizrad und Fragen rund um den Wald und die Natur sein Anliegen vorgebracht. Der TV Bretten und die Metzgerei Knopf bewirteten zudem die Gäste.