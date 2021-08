Jugendliche dringen nachts in Brettener Grundschule ein

Zwei 13-Jährige sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Grundschule in Bretten eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, rief ein Zeuge gegen 3.45 Uhr die Polizei. Er hatte beobachtet, wie zwei dunkel gekleidete Personen in die Schule eindrangen.

Mehrere Streifen machten sich daraufhin auf den Weg und umstellten das Gebäude. Bei dem Einsatz war auch ein Diensthund dabei, mit dessen Hilfe die Schule durchsucht wurde. Schließlich traten die beiden Jugendlichen mit erhobenen Händen aus dem Dunkeln. Auf der Suche nach Nervenkitzel hatten sie mit einem Schraubenzieher eine Tür aufgehebelt und sich im Anschluss im Gebäude aufgehalten. Außer dem Inhalt eines Verbandskastens machten die beiden bei ihrem Ausflug keine Beute.

Die Polizei nahm die Jugendlichen zunächst mit aufs Revier. Von dort aus wurden die Erziehungsberechtigten verständigt.