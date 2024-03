Kleiner Unsicherheitsfaktor für Peter-und-Paul-Fest in Bretten

Corona ist überwunden, die Menschen haben wieder Lust auf Mittelalter. Thomas Lindemann, Vorsitzender der Vereinigung Alt-Brettheim (VAB), konnte bei der Jahreshauptversammlung durchweg gute Nachrichten verkünden.

Mit 120.000 Besuchern in Bretten an Vor-Coronajahre angeknüpft

Mit rund 120.000 Besuchern knüpfte das Fest im vergangenen Jahr wieder an die Rekordzahlen der Vor-Pandemiejahre an, so Lindemann, der betonte, dass Peter-und-Paul nicht den Krieg glorifiziere, sondern im Gegenteil den Frieden feiere.

In seinem gewohnt launig vorgetragenen Geschäftsbericht ließ er das vergangene Jahr Revue passieren, in dem auch zwei Buch-Neuerscheinungen die Peter-und-Paul-Bibliothek bereicherten.

Sein Ausblick auf das diesjährige Fest war positiv gestimmt. Dazu trugen auch die guten Wirtschaftszahlen bei, die Schatzmeister Jürgen Bischoff präsentierte.

Die Verluste der Coronajahre konnten mittlerweile kompensiert werden, so dass wieder Rücklagen für notwendige Investitionen – immerhin rund 50.000 Euro – finanziert werden können.

„Wir sind damit handlungsfähig“, sagte Bischoff. Gleichwohl hat auch die VAB mit Kostensteigerungen zu kämpfen. So stiegen die Kosten 2023 um elf Prozent und 2024 um weitere sechs Prozent.

Dies sei zum einen der allgemeinen Preissteigerung geschuldet, zum anderen aber auch durch Mehrleistungen in den Bereichen Security und Sanitäranlagen entstanden.

Kommen 5.000 Besucher weniger, fehlen am Ende des Tages 50.000 Euro in der Kasse Jürgen Bischoff

Schatzmeister Vereinigung Alt-Brettheim

„Wir haben die Toilettensituation 2023 deutlich verbessert, legen aber in diesem Jahr noch eine Schippe drauf.“ Dies sei erforderlich, um ein attraktives Fest zu gestalten. Die Ticketpreise bleiben im Vorverkauf (Beginn am 25. März) unverändert, werden an den Tageskassen jedoch um zwei Euro je Ticket angehoben.

Der kalkulierte Überschuss hänge auch vom Abschneiden der deutschen Fußballnationalmannschaft ab. Komme Deutschland ins EM-Achtelfinale, findet deren Spiel am Festsamstag entweder um 18 oder 21 Uhr statt.

„Kommen deshalb 5.000 Besucher weniger, fehlen am Ende des Tages 50.000 Euro in der Kasse“, weist Bischoff auf ein finanzielles Risiko hin.

Landestreffen der Bürgerwehren in Bretten mit zusätzlich 700 uniformierten Teilnehmern

Anlässlich des Doppeljubiläums der Bürgerwehr findet das Landestreffen der Bürgerwehren in Bretten statt und beschert dem Festzug die beachtliche Anzahl von 700 uniformierten Teilnehmern.

Der Festzug wird auch in diesem Jahr im Hausertal beginnend, über das Kaiserdenkmal zum Marktplatz geführt.

Oberbürgermeister Martin Wolff gab in seinem Grußwort bekannt, dass der bisherige Empfang der Stadt am Sonntag künftig als gemeinsamer Empfang mit der VAB stattfinden wird.

Wolff beantragte auch die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erfolgte. Gerd Müller wurde für weitere vier Jahre als Kassenprüfer gewählt.