Wieso die Bürgerwehr Bretten ein doppeltes Jubiläum feiern kann

Mit drei präzise ausgeführten Salutschüssen eröffnete die Infanterieabteilung der Bürgerwehr Bretten den Jubiläumsabend in der Stadtparkhalle. Ein Doppeljubiläum wird gefeiert: Vor 200 Jahren verlieh – am 20. Januar 1824 – Großherzog Ludwig zu Baden die „Statuten für das uniformierte Bürgermilitär zu Fuß in Bretten“.

Vor 100 Jahren – 1924 – wurde die, nach der Niederschlagung der Badischen Revolution aufgelöste Bürgerwehr, vom Schützenverein Bretten als historische Abteilung wiedergegründet.

Wahrlich zwei historische Ereignisse, die es gebührend zu feiern galt. Eigentlich waren es sogar vier Anlässe, wie Dieter Petri, Kommandant der Brettener Wehr, in seiner Festansprache verriet.

Vor 70 Jahren wurde der Spielmannszug der Bürgerwehr ins Leben gerufen und seit 50 Jahren bildet dieser gemeinsam mit der Stadtkapelle Bretten den Musikzug der Bürgerwehr. Eine beeindruckende, vielköpfige Truppe, die in einheitlicher Uniform auf der Bühne den Festakt mit mehreren Musikstücken unter der Leitung von Tambourmajor Thomas Rempfer und Andreas Frank feierlich gestaltete.

Zahlreiche Ehrengäste kommen zum Festakt

Wie es sich für einen Festakt gebührt, konnte Petri, der den Verein seit 1994 als Vorsitzender leitet, zahlreiche Ehrengäste und Abordnungen aus über 20 befreundeten Bürgerwehren begrüßen. Von Bensheim und Ellwangen über Gengenbach und Rottenburg bis Sipplingen und Weinheim waren Gäste nach Bretten gekommen, um der Bürgerwehr Bretten ihre Aufwartung zu machen.

Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) würdigte die lange Tradition als „Superlativ“, auf das die Bürgerwehr „zu Recht stolz“ sein könne und hob ihre besondere Bedeutung für das Peter-und-Paul-Fest hervor. Mit ihren Aufführungen des Großen Zapfenstreichs seien sie nicht nur in Bretten präsent, sondern Botschafter im ganzen Land.

Ihr seid nicht nur ein Verein mit einer langen Tradition, sondern auch mit einer guten Zukunft. Martin Wolff

Brettener Oberbürgermeister

„Ihr seid nicht nur ein Verein mit einer langen Tradition, sondern auch mit einer guten Zukunft“, so Wolff. Sprach er und übergab die Jubiläumsgabe der Stadt zum Jubiläum. Gemäß Satzung fünf Euro für jedes Vereinsjahr. Stadtvogt Thomas Lindemann lud das Publikum eloquent auf einen Ausflug in die Geschichte der Demokratie ein, die sich vor mehr als 2.500 Jahren in Athen entwickelte und schlug den Bogen über die Verfassung der USA, die Französische Revolution und die Gründung der Bürgerwehr bis zur Gegenwart.

Als Jubiläumsgabe der Vereinigung Alt Brettheim überbrachte er ein druckfrisches Taschenbuch zur Geschichte der Bürgerwehr Bretten, das auch jeder Gast mit nach Hause nehmen durfte.

Weitere Grußworte hielten Oberst Hajo Böhm, Landeskommandant der Bürgerwehren und Milizen Baden-Südhessen – dem Bretten angehört – sowie Oberst Jürgen Rosenäcker vom Landesverband Historische Bürgerwehren und Stadtgarden Württemberg-Hohenzollern und Siegbert Eckert, Präsident des Bundes Heimat und Volksleben, dem größten Trachtenverband Deutschlands. Bemerkenswert: Von deutschlandweit 74 Bürgerwehren kommen 54 aus Baden-Württemberg.

Ein besonderer Dank zog sich durch alle Grußworte. Er galt Oberst Rudolf Hess, dem langjährigen Kommandanten der Bürgerwehr Bretten und Landesehrenkommandant, der in über 70 Jahren in unterschiedlichsten Funktionen „seine Bürgerwehr“ nach vorn gebracht hat.

Bretten ist eine verlässliche und tragende Säule in unserem Landesverband. Hajo Böhm

Landeskommandant der Bürgerwehren

Hauptmann Dieter Petri ging in seinem geschichtlichen Rückblick auf zahlreiche Meilensteine der letzten 200 Jahre, insbesondere die Wiederbelebung des Peter-und-Paul-Festes nach dem Krieg sowie die Gründungen von Spielmannszug und Musikzug ein. Die jährliche Peter-und-Paul-Ausstellung der Sparkasse startete 1958 mit der Bürgerwehr, die im Jubiläumsjahr erneut ab 20. Juni im Mittelpunkt der diesjährigen Ausstellung stehen wird.

Außerdem wird das Landestreffen aller Bürgerwehren aus Baden und Südhessen anlässlich des Peter-und-Paul-Festes in Bretten stattfinden. „Mehr als 700 Uniformierte aus circa 20 Wehren werden am Sonntag am Festzug teilnehmen“, gab Petri stolz bekannt. „Bretten ist eine verlässliche und tragende Säule in unserem Landesverband“, zollte Hajo Böhm Anerkennung.

„In Bretten ist es immer schön, man fühlt sich stets willkommen, das kommt von Herzen und das spürt man“, ergänzte Jürgen Rosenäcker, sein württembergisches Pendant. Nach dem gemeinsamen Abendessen sorgte die Stadtkapelle Bretten (Leitung Markus Fries) mit einem abwechslungsreichen Programm vom Abba-Medley bis zu spritzigen südamerikanischen Rhythmen für beste Unterhaltung.