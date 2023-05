Nach Fahrradklima-Test: Bretten soll künftig fahrradfreundlicher werden

Bretten bekommt beim ADFC-Fahrradklima-Test für das Jahr 2022 nur die Gesamtnote 4,4. Am 6. Mai will die Brettener ADFC-Ortsgruppe bei einem kommunalpolitischen Forum ihre Einschätzungen zu den Ergebnissen abgeben.

Die Ergebnisse sind eindeutig: In Sachen „Fahrradfreundlichkeit“ hinkt Bretten noch immer hinterher, es besteht an vielen Stellen Nachholbedarf. Beim Fahrradklima-Test für das Jahr 2022, dessen Ergebnisse der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) jüngst veröffentlicht hat, jedenfalls hat die Große Kreisstadt nur die Gesamtnote 4,4 bekommen und belegt damit lediglich Platz 403 von 447 in der Ortsgrößenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner.

ADFC-Ortsgruppe hofft auf rege Beteiligung der Bürger

An diesem Samstag, 6. Mai, gibt die Brettener ADFC-Ortsgruppe um 11 Uhr im Rahmen eines kommunalpolitischen Forums ihre Einschätzungen zu den Ergebnissen des jüngsten Fahrradklima-Tests ab. „Gerade die Leute aus Bretten, die beim Fahrradklima-Test mitgemacht haben, wollen jetzt natürlich auch unsere Meinung zu den Ergebnissen hören“, sagt Jutta Biehl-Herzfeld.

Es gehe darum, wie die Melanchthonstadt fahrradfreundlicher werden kann, erklärt die Sprecherin des ADFC Bretten und stellt fest: „Aber das geht nur gemeinsam.“ Man hoffe bei der Veranstaltung im Bürgersaal des Alten Rathauses auf eine rege Beteiligung der Bürgerschaft, schließlich soll es eine konstruktive Diskussion mit der Kommunalpolitik geben.

Dabei soll bei der Stadtverwaltung das Bewusstsein dafür geschärft werden, dass künftig das Fahrrad bei der Stadtplanung „mitgedacht“ werden soll, so Biehl-Herzfeld weiter.

Noten in 25 unterschiedlichen Kategorien

Am ADFC-Fahrradklima-Test 2022 haben für Bretten diesmal 188 Personen teilgenommen und in 25 unterschiedlichen Kategorien wie „Winterdienst auf Radwegen“ oder „Hindernisse auf Radwegen“ ihre Meinung abgegeben. Die Wertung erfolgte im Schulnotensystem: Note 1 bedeutet „fahrradfreundlich“, Note 6 bedeutet „nicht fahrradfreundlich“.

Kritik gibt es vor allem an der Beschaffenheit der Radwege. Daneben bemängelt der ADFC Bretten immer wieder die Verkehrsführung an Baustellen vorbei. „Wenn man bei einer Baustelle nur einen gemeinsamen Weg für Fußgänger und Radfahrer macht, der gerade einmal einen Meter breit ist, dann führt das zwangsläufig zu Problemen“, sagt Biehl-Herzfeld. Hier wolle der ADFC Bretten die Stadt mit seiner Expertise künftig stärker beraten und unterstützen.