Mehr als 40 Jahre Pause: SPD gründet neue Juso AG in Bretten

Sie planen eine Kleidertauschparty und radeln demnächst mit den Brettener Stadträten. Zudem wollen sie über rechte Rhetorik informieren, sich für queere Menschen einsetzen und auf dem Weihnachtsmarkt präsent sein: Mit großen Plänen startet der frisch gewählte Vorstand der neuen Juso AG Bretten in seine politische Karriere.

Am Mittwochabend fiel der Startschuss für die jungen Sozialdemokraten. In der Fanfarenschänke gründeten rund 20 SPDler die Juso AG Bretten. Als Vorsitzende wählten sie Nael Essafi, Magdalena Backes und Can Yildirim.

Ich will den Menschen zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, etwas zu verändern. Nael Essafi

Vorstand Juso AG Bretten

Nael Essafi ist 17 Jahre alt und Schüler. Seit 2020 ist er Mitglied der Jusos. Im Gespräch mit dieser Redaktion sagte er, er wolle etwas bewegen in der Stadt. Viele Menschen beschwerten sich über Baustellen, über den Park oder allgemein über die Politik. „Ich will den Menschen zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, etwas zu verändern.“

Erst seit Kurzem lebt Magdalena Backes in Bretten. Sie ist 26 Jahre alt und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Nürnberg. Besonders einbringen will sie sich in der Jugendbildung. Außerdem möchte sie sich für Frauen einsetzen und sie dazu bewegen, sich in der Gesellschaft einzubringen. „Ich habe das Gefühl, in Bretten gibt es noch großes Potenzial“, sagte Backes.

Ich muss mich für Demokratie einsetzen, ich kann nicht einfach herumsitzen. Can Yildirim

Vorstand Juso AG Bretten

Der 27-jährige Can Yildirim ist Lehramtsstudent und gibt Förderunterricht an Brettener Schulen. Yildirim sagte, er sei schon immer politisch interessiert gewesen. „Ich muss mich für Demokratie einsetzen, ich kann nicht einfach herumsitzen.“

Mehr als 40 Jahre gab es keine Jusos in Bretten

Über die Geschichte der jungen Sozialdemokraten in der Stadt informierte der Brettener SPD-Vorsitzende Valentin Mattis. „Es ist mehr als 40 Jahre her, dass die letzten Jusos in Bretten aktiv waren.“

Unter ihnen war auch die spätere SPD-Stadträtin Renate Knauss. Sie berichtete über eine ihrer Aktionen. „Damals haben wir den Fußgängerweg zur Reuchlinstraße eingezeichnet“, erzählte sie. Die SPD habe zwar Strafe dafür zahlen müssen. „Aber den Weg gibt es bis heute, und bis heute sind wir stolz darauf.“

Jusos bringen Leben in die Stadt, sagte der SPD-Kreisvorsitzende Volker Geisel. Drei Dinge gab er den jungen Sozialdemokraten mit auf den Weg. Sie sollten sich immer gut informieren, glaubwürdig sein und sich „ruhig ein bisschen frech“ engagieren. „Ihr seid das Salz in der Suppe oder auch der Pfeffer“, sagte Geisel.

Macht uns Arbeit, das freut uns. Edgar Schlotterbeck

SPD-Fraktionsvorsitzender

Fraktionsvorsitzender Edgar Schlotterbeck ermunterte die Jugend, die SPD zu fordern. „Macht uns Arbeit, das freut uns“, sagte er. Natürlich werde es dann Diskussionen geben. „Doch wir gewinnen mit der AG viel Charme in Bretten.“

Eine der ersten Aktivitäten soll die gemeinsame Radtour mit allen Stadträten sein. Damit wollen die Jusos Präsenz zeigen. Außerdem soll es laut Yildirim eine Gründungsparty geben. Möglicherweise mietet die SPD dafür einen Club in Karlsruhe an. „Wir wollen zeigen, dass wir auch feiern können.“