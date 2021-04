Badevergnügen in Oberderdingen und Flehingen startet wohl erst nach Pfingsten

Alle Vorbereitungen sind getroffen, am 16. Mai könnten die Oberderdinger Freibäder planmäßig öffnen. Wenn da nicht die hohen Inzidenzzahlen und die Notbremse wären.

Vor Pfingsten wird es wohl nichts mit der Öffnung der Oberderdinger Freibäder. Und das nicht allein, weil es das Thermometer bis dahin kaum einmal über die 15-Grad-Marke schaffen dürfte. Sondern auch weil die Pandemie-Lage dies bislang nicht zulässt. Ursprünglich war der 15. Mai als Öffnungstag angepeilt.

Doch der sei nach derzeitigem Stand nicht zu halten, sagt Bürgermeister Thomas Nowitzki (CDU). Vielleicht am 1. Juni noch innerhalb der Pfingstferien - wenn überhaupt. Auch die Badewelt Bretten, die eigentlich am 1. Mai in die Freibadsaison startet, wird wohl nicht vor Pfingsten öffnen.

Dies jedenfalls ist der aktuelle Stand nach einer Konferenzschaltung der Bürgermeister mit dem Landrat zur aktuellen Corona-Lage am Dienstagnachmittag.