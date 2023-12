Oberderdingen feiert Weihnachtsmarkt im historischen Amthof

Die jüngste Stadt Baden-Württembergs feiert beim Weihnachtsmarkt im Amthof. Auch die Weingärtner mit ihrem Winzerglühwein dürfen in Oberderdingen nicht fehlen.

Schlemmen, Bummeln und Genießen! Das verführerische Motto des 36. Oberderdinger Weihnachtsmarktes verlockte trotz grauen Schmuddelwetters zum Besuch.

Der Platz vor der Bühne im Amthof war gut besucht, als Bürgemeister Thomas Nowitzki am Freitagabend den traditionellen Markt mit stolzen Worten starten durfte: „Der Weihnachtsmarkt der jüngsten Stadt Baden-Württembergs ist eröffnet.“

Seit 1. November darf sich Oberderdingen offiziell mit dem Prädikat „Stadt“ schmücken, sie ist nun die jüngste von 316 Städten in Baden-Württemberg.

30 Aussteller sorgen in Oberderdingen für den richtigen Budenzauber

Musikalisch umrahmt durch den Musikverein Oberderdingen gemahnte Thomas Nowitzki indes, nicht nur an Materielles zu denken, sondern eher Zeit miteinander zu verbringen, vor allem auf dem gemütlichen Weihnachtsmarkt.

„Das Besondere am Oberderdinger Weihnachtsmarkt ist das einmalige Ambiente“, waren sich die Besucher einig, „und das umfangreiche Programm, das weit über Weihnachtliches hinausgeht.“ Drei Tage lang, von Freitag bis Sonntag, verwandelte sich der historische Amthof in eine stimmungsvoll beleuchtete Weihnachtslandschaft, ein buntes Programm auf der Amthofbühne lud zum Verweilen ein. Rund 30 Aussteller zeigten kunsthandwerkliche Arbeiten im Amthof, im Rathaus und im Gewölbekeller.

Allenthalben zogen auch verlockende Düfte die Besucher an die zahlreichen Stände. Der klassische Glühwein lud ebenso zum Verweilen ein wie weihnachtliche Speisen, während die evangelische Verbundkirchengemeinde mit einem Stand der Stiftung „Denk(mal) für die Zukunft“ vertreten war.

Winzer aus Knittlingen und Oberderdingen sind vertreten

Viele Vereine belebten mit ihren Ständen und dem vielfältigen Angebot an Leckereien den Markt, der auch ein Spiegel für die Bedeutung des Weins für Oberderdingen ist. Der Winzerglühwein vom Team des Amthofs 12 war hier nur eine Facette. Die Weingärtner aus Oberderdingen und Knittlingen machen im Weinausbau und der Vermarktung inzwischen „gemeinsame Sache“ und treten unter der neuen Marke „Amthof 12“ an die Öffentlichkeit.

„Unsere Weine sind das Herzstück und der Lohn unserer Arbeit. Mit viel Erfahrung und Sorgfalt bauen wir unsere Weine schonend aus und erhalten so die sortentypischen, klaren Weine mit tollen Aromen“, erklärt das Team interessierten Besuchern. Dass die edlen Tropfen nicht nur zum Fest der Feste munden, musste nicht eigens erwähnt werden, wobei die Vielfalt überrascht. Das Sortiment reicht vom klassischen „Vierteles-Wein“ bis hin zu hochwertigen Rotwein-Cuvées.

Besonders großen Zulauf hatte die Jugendfeuerwehr Oberderdingen, die die Gäste mit saftigen Steaks vom offenen Grill begeisterte: „Die sind wirklich lecker, wir kommen jedes Jahr wegen der Steaks wieder“, betont Familie Schramm aus Flehingen.

Buntes Programm beim Weihnachtsmarkt auf der Oberderdinger Bühne

Auf der Amthofbühne sorgte derweil ein buntes Programm für Unterhaltung, gestaltet durch den Musikverein Oberderdingen, die Oberderdinger Kindergärten und Schulen sowie dem Musikzentrum und der Tanzschule. Samstagabend stand der Solokünstler Uwe Halmich auf dem Programm, mit der Gitarre und seiner Interpretation vergessener Stücke aus aller Welt sollte Weihnachtsstimmung einkehren, auch wenn kein Schnee lag.

Das Museum und die Galerie im Aschingerhaus warteten mit einer Ausstellung der besonderen Art auf. Großer Andrang herrschte bei der Ausstellung „Connected Universe“ von Tanja Izsak. Die in Knittlingen wohnhafte Künstlerin, die als Lehrerin an der Leopold-Feigenbutz-Realschule in Oberderdingen arbeitet, ist zum wiederholten Mal zu Gast im Aschingerhaus. Noch bis zum 17. Dezember können sich Interessierte hier die Ausstellung ansehen.

Adventskonzert lockte in die Kirche

Wer sich für die historische Altstadt Oberderdingens interessierte, dem bot sich am Sonntagnachmittag die Möglichkeit einer Führung mit einem der erfahrenen Stadtführer. Das festliche Adventskonzert zum Abschluss des Oberderdinger Weihnachtsmarktes ist seit Jahren fester Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt.

In diesem Jahr erklangen am Sonntagabend erstmals in der katholischen Kirche St. Maria Trompete und Orgel. Die Solisten Marc Bühler und Timo Handschuh stimmten die Konzertbesucher mit Werken von Bach, Händel, Handschuh und Scarlatti auf die Weihnachtszeit ein.