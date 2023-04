Sorge um Sicherheit

„Muss erst ein Mensch erschlagen werden?“: Erneut stürzt in Oberderdingen ein Ast vom Baum

Mitte März bricht direkt vor dem Schloss in Oberderdingen-Flehingen ein Ast vom Baum. Ein Leser ärgert sich darüber und fürchtet um die Sicherheit. Was sagt die Gemeinde dazu? Und was sagt das Gesetz?