Polizei nimmt einen Mann mit Messer in Oberderdingen-Flehingen fest

Passanten in Oberderdingen-Flehingen rufen am Donnerstagmittag die Polizei. Sie beobachteten einen Mann mit Messer auf offener Straße.

Ein Mann lief am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr vor einer Metzgerei in der Bissinger Straße in Oberderdingen-Flehingen mehrfach hin und her. Passanten beobachteten, dass er ein Messer bei sich hatte. Sie informierten deshalb gegen 12.30 Uhr die Polizei.

Verletzt oder bedroht hat der Täter nach Angaben der Polizei niemanden.

Täter lässt sich vor Oberderdinger Metzgerei widerstandslos festnehmen

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, beschädigte der Mann aber mutmaßlich an einem Pkw, der vor der Metzgerei parkte, alle vier Reifen. Die Beamten sprachen den Täter an, der sich daraufhin widerstandslos festnehmen ließ.

Der Mann verhielt sich psychisch auffällig, deshalb wurde er in eine Psychiatrie eingewiesen.