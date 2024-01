Yeşim Karadağ versucht, Kindern Hoffnung auf die Zukunft und ein friedvolles Miteinander zu machen. Die Autorin will in ihren Werken Vorurteilen entgegenwirken.

Es sind keine einfachen Zeiten, in denen Kinder heutzutage aufwachsen. Autorin Yeşim Karadağ weiß das. Deshalb gibt sie ihre Glaubenssätze in ihren Kinderbüchern an ihre jungen Leserinnen und Leser weiter. „Nicht aufgeben, weitermachen, fleißig sein, sich lieben, an sich glauben und sich gern haben, das sind meine Botschaften“, sagt die Mutter von drei Kindern.

Ihre Bücher sind daher ein Geschenk, das Hoffnung auf die Zukunft macht. Sie vermitteln die Botschaft eines friedvollen Miteinanders.

Oberderdinger Autorin stellt Botschaft in Mittelpunkt

So sind auf dem Cover ihres ersten Buches „Der geheimnisvolle Weg“ Kinder unterschiedlicher Hautfarbe zu sehen. „Inhaltlich geht es in meinem Buch darum, dass jeder ohne Vorurteile so sein kann, wie er möchte“, erzählt die Oberderdingerin.

Zu ihren dargestellten Figuren nähte die 46-Jährige Puppen. Sie sehen aus, als seien sie soeben der Geschichte entsprungen. „Deshalb lasse ich mein Buch gerne mit meinen Figuren zusammen fotografieren und bleibe selbst lieber im Hintergrund“, sagt sie.

Figuren geben bei Hindernissen nicht auf

Inhaltlich geht es um die Welt, die die Kinder Hana, Kioko, Salih und Levian dazu auffordert, sich auf den Weg zu machen. Bei Hindernissen geben die Figuren nicht auf, sondern machen weiter. Dadurch stehen ihnen neue Wege offen.

Yeşim Karadağ ist wichtig, dass die Menschen wieder näher zusammenrücken: „Wenn ich mich mit Menschen auf der Herzebene treffe, meine Fähigkeiten herausfinde, Zeichen sehe, lerne und für meine Umgebung offen bin, kann ich meinen eigenen Schatz finden.“

Seit 2018 schreibt sie Kinderbücher. Ihre Familie unterstützt sie mit Tipps. Ihr erstes Buch präsentierte Yeşim Karadağ bei Lesungen in Bretten und Sulzfeld. Ihr Sohn und ihre Nichte spielten Klavier, ihre Tochter Querflöte. „Das war schön, denn meine Familie und meine Freunde waren alle da.“

Ab November 2019 schrieb die Autorin, die hauptberuflich als sozialpädagogische Familienhelferin arbeitet, an ihrem zweiten Buch. Der Titel lautet „Die Linde erzählt ihre Geschichte“. An diesem Buch schrieb sie rund neun Monate. „Es dauerte dann aber, bis das Buch 2021 veröffentlicht wurde, da ich alle Bilder innerhalb des Buches und für das Cover selbst gezeichnet habe“, erzählt die 46-Jährige.

Lesungen für Vorschulkinder und Schüler

Sie bietet auch Lesungen für Vorschulkinder und Grundschüler bis zur zweiten Klasse an. Zuerst liest sie rund 15 Minuten lang vor. Danach bastelt sie mit den Kindern.

Die Bilder aus dem Buch zeigt Yeşim Karadağ während ihrer Lesung immer wieder auf einem sogenannten Kamishibai, einem japanischen Erzähltheater. Neben ihr steht dann auch eine Bühne, auf der sich die Puppen drehen.

Derzeit arbeitet die Oberderdingerin an einem neuen Buchprojekt, einem Märchen. Dazu zeichnet sie dann auch wieder. Inspiration dafür bekam sie bei einem Malkurs in Istanbul bei Amine Sultan Tan.