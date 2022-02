Entlastung für Intensivstationen

Nach dem Beatmungsgerät: Wie Menschen um Bretten wieder das Atmen lernen

Schon nach Tagen am Beatmungsgerät wird die Atemmuskulatur schwächer. Doch können Beatmungspatienten wieder selbst zu atmen lernen: in Weaning-Zentren. Eines entsteht in Bretten.