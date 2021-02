„Die geplanten Baustellen machen uns Angst“, sagt Katja Seebach und spricht damit vielen Brettener Einzelhändlern aus der Seele. Aufs Gemüt drückt vor allem der anstehende Bau der Tiefgarage und des Gesundheitszentrums in der Sporgasse.

Dass aber mit dem Bronnerbau am Melanchthon-Gymnasium (MGB), dem Abriss des Altenzentrums St. Laurentius, der Sanierung der Brettener Sparkasse, dem möglichen Abriss des Böckle-Hauses und der Generalsanierung eines Fachwerkhauses – beides in der Weißhofer Straße – fünf weitere Projekte in unmittelbarer Nachbarschaft hinzukommen, macht die Lage noch brisanter.

„Wir sitzen auf einem Pulverfass und befürchten, dass Geschäfte kaputtgehen“, erklärt die Sprecherin der Interessengemeinschaft Brettener Innenstadt (IGBI).