Zwei Rathauschefs an der Spitze

Nun hat die dritte Partei aus dem Wahlkreis elf „Kraichtal“ ihre Liste für die Kreistagswahl präsentiert.

Mit Sulzfelds Bürgermeister Simon Bolg und Kraichtals Bürgermeister Tobias Borho stehen zwei amtierende Rathauschefs auf den Plätzen eins und zwei. Das hat Simon Bolg für die Freien Wähler aus dem Wahlkreis elf mitgeteilt, zu dem die fünf Gemeinden Kraichtal, Sulzfeld, Zaisenhausen, Oberderdingen und Kürnbach gehören.

„Losgelöst von irgendwelchen Parteirichtlinien, Parteifarben und Parteizwängen sind wir lediglich unseren Bürgerinnen und Bürgern und unserem Gewissen verpflichtet und holen für den sogenannten Ostblock des Landkreises Karlsruhe somit das Beste heraus“, meint Spitzenkandidat Simon Bolg mit Blick auf den Urnengang am 9. Juni – an diesem Tag finden in Baden-Württemberg bekanntlich die Kommunalwahlen statt.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit so einer vielseitigen Mischung aus Fach- und Sachkompetenz, Erfahrung und Engagement ins Rennen gehen können, um im Karlsruher Kreistag optimale Ergebnisse für unsere Gemeinden herauszuholen“, ergänzt Tobias Borho. Vor den Freien Wählern hatten bereits die CDU und die SPD aus dem Wahlkreis elf ihre jeweilige Kandidatenliste für die Kreistagswahl vorgestellt.

Simon Bolg und Tobias Borho weisen darauf hin, dass Kandidaten aus allen fünf Gemeinden, die zum Wahlkreis elf „Kraichtal“ gehören, auf der Liste stehen. Aus Kürnbach treten demnach die Diplom-Verwaltungswirtin Silvia Nuber und der Winzer Dennis Pfefferle für die Freien Wähler zur Kreistagswahl an. Aus Oberderdingen bewerben sich der Werbe- und Marktkommunikationsexperte Jürgen Scheible und der Studiendirektor i.R. Alfred Woll für einen Sitz im neu zu wählenden Kreistag.

Komplettiert wird die Wahlliste vom Sulzfelder Apotheker Marco Keller, von Günter Lanz aus Zaisenhausen, der viele Jahre Betriebsratsvorsitzender der B.Pro GmbH war, sowie vom Vorsitzenden der Freien Wähler in Kraichtal, Industriemeister Jürgen Burkhardt. Die neun Kandidaten wollen, so teilen es Simon Bolg und Tobias Borho mit, „in den kommenden Tagen die Themen für den anstehenden Wahlkampf fokussieren und festlegen“.