Am frühen Abend des 22. Mai ist erneut ein Unwetter über Bretten hinweggezogen. Keller sind diesmal nicht vollgelaufen, doch die Wassermassen, die Geröll und Schlamm mitführten, sorgten am Steiner Pfad wieder für verschmutzte Straßen.

Über Bretten ist am frühen Montagabend erneut ein starkes Unwetter hinweggezogen. Doch anders als bei dem Starkregen am 7. Mai ist die Große Kreisstadt verhältnismäßig glimpflich davongekommen.

Keller stehen diesmal nicht unter Wasser

„Es hat diesmal zum Glück nicht ganz so intensiv geregnet und es hat dann auch recht bald aufgehört zu regnen. Das hat uns schon geholfen“, berichtet Brettens Feuerwehrkommandant Oliver Haas. Keller seien nicht vollgelaufen, so Haas, dennoch habe es wieder verschmutzte Straßen gegeben.

Am Steiner Pfad verbauten die Brettener Feuerwehrleute 1.200 Sandsäcke, um die Wassermassen, die von den Feldern in Richtung Stadt schossen und die erneut viel Geröll und Schlamm mitführten, abzuhalten.

Diese Maßnahme habe funktioniert, auch der Graben, der vor zwei Wochen nach dem damaligen Unwetter ausgehoben wurde, habe seinen Zweck erfüllt, meint Haas: „Dennoch war es wieder eine Sauerei auf den Straßen.“

Tatkräftig unterstützt wurde die Feuerwehr von den betroffenen Anwohnern, „die haben fleißig geschippt“, sagt Haas. Die Stimmung sei angespannt gewesen, „die Gemüter waren schon erhitzt“, berichtet der Feuerwehrkommandant weiter und betont: „Aber das kann ich auch verstehen.“

Vor Ort machten sich auch Bürgermeister Michael Nöltner (CDU) und Fabian Dickemann, der Leiter des Amts Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt, ein Bild von der Lage. Wie Haas mitteilt, habe man beschlossen, dass die aufgeschichteten Sandsäcke noch rund vier Wochen liegen bleiben, „dann ist die Regenzeit normalerweise vorbei“.

Arbeiten am Dach der Weißhofer Galerie

Die Brettener Feuerwehr war am Montagabend auch in der Altstadt im Einsatz. Weil aktuell Handwerker am Dach der Weißhofer Galerie arbeiten und dieses deswegen nicht komplett geschlossen ist, drang dort Wasser ein.

So wurden die oberen Stockwerke in Mitleidenschaft gezogen. Hier kamen laut Haas ein Wassersauger und eine Tauchpumpe zum Einsatz, um so „das Wasser vom Dach zu kriegen“.