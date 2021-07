Zeugen gesucht

Streit auf offener Straße: körperliche Auseinandersetzung in Flehingen bei Bretten

Zwei Männer sind am Donnerstag in Flehingen bei Bretten auf offener Straße in einen Streit geraten, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Einer der beiden Streithähne trug dabei eine Kopfverletzung davon.