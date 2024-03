Geglückter Neustart in Sulzfeld: Die Regio-Schau Kraichgau ist zurück

„Echt von hier…Echt wie wir“, mit diesem Slogan wagte die Regio-Schau Kraichgau den Neustart und traf damit genau ins Schwarze. Schon die Anmeldung von mehr als 60 Ausstellern zeigte, dass die Zeit wieder reif ist, für eine überregionale Leistungsschau. Unter der Federführung des Gewerbevereins Sulzfeld präsentierten sich Aussteller aus den Bereichen Handel, Handwerk und Dienstleistungen aus Sulzfeld, Kürnbach, Oberderdingen und Sternenfels sowie erstmals auch aus Eppingen und dem Zabergäu.

Das vielfältige und breite Angebot zog zahlreiche Besucher nach Sulzfeld, wo neben der Ravensburghalle auch die Halle des Sparkassen-Sportparks mit professionell gestalteten Ständen der Aussteller bestückt war. Im Außenbereich vor den Hallen waren einige Wohnmobile zu begutachten und das Autohaus Melter aus Kürnbach präsentierte die neuesten Modelle von Suzuki.

Ein Baumaschinenverleih aus Eppingen hatte sich ein originelles Geschicklichkeitsspiel einfallen lassen. Mittels eines Baggergreifers waren drei Baumstümpfe von einem Kreis in einen anderen Kreis zu verlagern – wahrlich keine leichte Aufgabe für angehende Baggerfahrer.

Veranstalter der Regio-Schau Kraichgau ist zufrieden mit der Resonanz

Bereits am Samstagvormittag konnte Reiner Pfefferle, Vorsitzender des Gewerbevereins Sulzfeld, „erfreulich viele Besucher“ verzeichnen. Zum gelungenen Einstieg trug sicher auch der musikalische Auftritt der „Brandstifter“, der Jugendabteilung der Feuerwehrkapelle Sulzfeld, bei.

„Da waren schnell an die 300 Personen auf dem Ausstellungsgelände“, freute sich Pfefferle. Das wechselhafte Wetter trug sicherlich auch zum guten Besuch der Leistungsschau bei, hielt es doch manche von der sonst üblichen samstäglichen Gartenarbeit ab. So auch Annette und Erwin Daberger aus Eppingen, die sich stattdessen ein Mandarinenbäumchen für den Garten kauften.

„Die Ausstellung ist sehr schön und übersichtlich gestaltet“, lobte Annette Daberger. „Wir kennen die Leistungsschau schon vom letzten Mal. Die Leute sich sehr freundlich und informationsbereit“ ergänzte ihr Mann. Und Informationen gab es sprichwörtlich an jeder Ecke. So konnte man am Stand für Massivholzmöbel erfahren, dass Sägemehl auch als Beimischung für Kekse taugt und diese Kekse auch gleich vor Ort verkosten.

Verkosten konnte man in der Weinregion Kraichgau selbstverständlich auch Wein. Neben dem Weingut Pfefferle aus Sulzfeld gab es Kürnbacher Wein am Stand vom Winzer von Baden und Oberderdinger Wein vom Amtshof 12. Die Kürnbacher Brauerei von Berg schenkte drei Sorten Bier aus der eigenen Hausbrauerei frisch vom Fass aus. Für die Verpflegung der Aussteller und Messebesucher sorgte die Handballabteilung des TV Sulzfeld.

Auch am Sonntag erfreute sich die Leistungsschau eines großen Besucheransturms. Thomas Bilger sprach von „tausenden Menschen“ und großer Nachfrage nach seiner Photovoltaikberatung. Auch Markus Fritz war mit dem Interesse an seinen Lösungen für Insektenschutz sehr zufrieden. „Ich konnte schon sehr viele Hausbesuche terminieren.“

Anbieter informieren Besucher aus Regio-Schau Kraichgau in Sulzfeld über die neuesten Trends

Und auch am Nachbarstand seines Bruders Matthias war ständig Betrieb. Mit der innovativen Lösung einer schnellen Badsanierung traf der „Duschfritze“ den Bedarf der Kunden. Gerade was Sanierung und Verschönerung des eigenen Hauses anbelangt, hatte die Leistungsschau für alle Bereiche von Fenster und Türen, über Heizung, Sanitär bis zum Dach interessante Ansprechpartner vorzuweisen.

Granit, Holz, Glas und Fliesen – auch die Vielfalt der Materialien war beeindruckend. Für den Freizeitbereich konnte man sich über die aktuellen Fahrrad- und E-Bike-Modelle informieren und fand wenige Schritte weiter gleich die passende Zweiradgarage dazu. Für den schicken Auftritt in zünftiger Tracht sorgte Santina Kempa mit ihrem Stand „Trachdition“.

Am Vorabend der Regio-Schau lobte Sulzfelds Bürgermeister Simon Bolg (parteilos), der die Schirmherrschaft übernommen hatte, die Innovationskraft und Vielfältigkeit der örtlichen Gewerbetreibenden. „Sie tragen zur wirtschaftlichen Stabilität bei und prägen das gesellschaftliche Leben.“

Als Festredner der Auftaktveranstaltung war Landtagsabgeordneter Christian Jung (FDP) von einer Dienstreise in Stockholm nach Sulzfeld geeilt. Er griff das gelungene Motto „Echt von hier…Echt wie wir“ auf und betonte gerade in Zeiten des Internethandels die Wichtigkeit von Handel und Handwerk vor Ort.