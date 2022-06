Die Dorfrocker aus Unterfranken haben in Bretten-Diedelsheim am Spitalhof ein Konzert gespielt. Die Musikgruppe trat dort erstmals gemeinsam mit der Mallorca-Sängerin Isi Glück auf.

Wenn 400 Traktoren durch Diedelsheim rollen, ist das schon ein besonderes Bild. Die Fahrzeuge kamen aber nicht auf den Feldern zum Einsatz, sondern hielten allesamt am Spitalhof der Familie Kern in Diedelsheim. Hier gaben die Dorfrocker ein Traktor-Konzert.

Bevor die Musikgruppe aus Unterfranken die Bühne betrat, gab es bereits musikalische Unterhaltung für die rund 1.000 Besucher. Den Auftakt machte der Musikverein „Harmonie“ Bauerbach mit seinem Dirigenten Alexander Knam.

„Wir sind Fans und freuen uns über den Auftritt“, erzählten Sandra Frey und Kai Liebhauser aus Bauerbach. Danach ging es weiter mit Musik von Isi Glück. „Ich komme selbst vom Dorf und liebe solche Auftritte. Ich bin gespannt, wie die Leute auf die Malle-Musik reagieren“, sagte die Mallorca-Sängerin des Mega-Parks.

Malle-Sängerin begeistert Konzertbesucher in Bretten-Diedelsheim

Der blonde Wirbelwind fegte über die Bühne und brachte das Feiervolk in Sekunden mit Hits wie „Das Leben ist ne Party“ auf Betriebstemperatur. Diejenigen, die in Traktorschaufeln saßen und das Spektakel aus der Höhe verfolgten, wippten im Takt zur Musik mit den Füßen.

Der Auftritt in Diedelsheim fühlte sich für die Dorfrocker ein wenig wie „nach Hause kommen“ an, wie Bassist Markus Thomann, der auch ein Tausendsassa am Akkordeon ist, im Gespräch mit dieser Zeitung verriet. „Die Familie Kern hat nach unserem Corona-Konzert hier im vergangenen Jahr auch jetzt wieder alles mit sehr viel Herzblut organisiert. Wir fühlen uns hier sehr heimisch“, sagte er.

Erster gemeinsamer Auftritt: Dorfrocker und Isi Glück auf einer Bühne

Natürlich durften Hits wie „Der King“ bei ihrem Auftritt nicht fehlen. Erstmals standen die Dorfrocker gemeinsam mit Isi Glück auf einer Bühne und präsentierten den gemeinsamen Song „Hurra das ganze Dorf ist da“.

Alexander Kern vom Spitalhof, der vergangenes Jahr die Idee eines Hofkonzerts hatte, war sehr zufrieden: „Unterstützt von der Landjugend Enzkreis und dem Verein Land schafft Verbindung Baden-Württemberg haben wir ein tolles Fest. Dieses Jahr bieten wir eine breitere Palette an Essen vom Hof an“.

Mit dem Bulldog fuhren Pascal Heiz, Marius Neumann, Daniel Brenz und Michael Greif nach Diedelsheim. „Isi Glück ist eine Granate auf der Bühne“, so die Meinung der Jungs.