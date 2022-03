Virtueller Rundgang ermöglicht Einblicke ins Brettener Melanchthonhaus

Der berühmte Reformator Melanchthon wird in einer virtuellen Tour in Bretten lebendig. Die Mitglieder der Vereinigung Alt-Brettheim haben an den 360-Grad-Rundumsichten im Melanchthonhaus mitgewirkt.

Seit dieser Woche ist das Melanchthonhaus um eine weitere Attraktion reicher: Ein neuer virtueller Rundgang ermöglicht Einblicke in das reformationsgeschichtliche Museum, ohne eigens nach Bretten reisen zu müssen.

Acht hochauflösende Panoramen bieten auf der virtuellen Exkursion beeindruckende 360-Grad-Rundumsichten, die bequem von zuhause aus mit der Computermaus gesteuert werden können. Zoom-Möglichkeiten offenbaren unzählige Details in brillanter Qualität.

Infopunkte liefern Erläuterungen in Deutsch, Englisch und Französisch. Der ebenfalls mehrsprachige Audioguide – erhältlich in zwei Versionen – geleitet die Besucher auf ihrer Entdeckungsreise durch das Museum und das Leben und Wirken Philipp Melanchthons.

Start der virtuellen Tour ist am Marktbrunnen mit Blick auf die prächtige Fassade des Melanchthonhauses. Das Gebäude wurde im Jahr 1903 im historisierenden Stil der Spätgotik von Nikolaus Müller an Stelle des Geburtshauses des Reformators und Universalgelehrten errichtetet.

Kirchengeläut überlagert das geschäftige Treiben auf dem Markt. Im ersten 360-Grad-Panorama ist die Szene „Der Knabe am Brunnen“ inmitten von Markttreiben mit Händlern, Bürgern und Landsknechten dargestellt.

Die Szene zeigt den jungen Philipp Melanchthon mit Mutter und Großvater, wie er mit reisenden Scholaren diskutiert. Diese Szene ist als Gemälde in der Gedächtnishalle des Melanchthonhauses zu sehen. Für den virtuellen Rundgang wurde das Geschehen auf dem Bild von Mitgliedern der Vereinigung Alt-Brettheim in stilechten Gewändern nachgestellt und an einem frühen Sonntagmorgen im September letzten Jahres aufgenommen.

Virtuell von Zuhause aus durch das Melanchthonhaus

Die Gedächtnishalle mit den übergroßen Skulpturen bedeutender Reformatoren und den Gemälden mit Stationen aus dem Leben Melanchthons wird über ein weiteres Panorama erschlossen. Über das Treppenhaus – ebenfalls mit 360-Grad-Rundumsicht – gelangen die Besucherinnen und Besucher ins Obergeschoss – ohne ihr Zuhause zu verlassen. Im Obergeschoss des Melanchthonhauses sind dem Städtezimmer, dem Theologen-, dem Humanisten- sowie dem Fürstenzimmer jeweils eigene Panoramen gewidmet.

In nur wenig mehr als 20 Minuten bietet der „Shortguide“ einen guten Einblick in das Melanchthonhaus. Wer es ausführlicher mag, dem sei der „Audioguide“ empfohlen, der Hörtexte von rund zwei Stunden zu insgesamt 57 Stationen bietet. Hier wird in vier Themengebieten sehr intensiv auf das Gebäude, die Reformation, den Humanismus und natürlich auf Leben und Wirken Philipp Melanchthons eingegangen.

Ein Besuch direkt vor Ort in Bretten mit einer persönlichen ortskundigen Führung ist natürlich auch immer möglich. Weitere Informationen sind im Internet unter www.melanchthon.com zu finden.