Brettener Suchtberaterin: „Immer noch steht der Alkohol an erster Stelle“

Die Heidelberger Beratungsstelle für Suchtfragen in Bretten befindet sich in der Hermann-Beuttenmüller-Straße 14. Telefon: 07252 957007; Email: info@heidelberger-suchtberatung.de. Expertenrat gibt es vor Ort in den meisten Städten, wie etwa in Pforzheim und zudem von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.