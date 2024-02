Betreuung für die Kleinsten: „Zwergenstube“ eröffnet in Bretten

Bis zu 20 Kinder unter drei Jahren werden in der „Zwergenstube“ der AWO in Bretten stundenweise an zwei oder drei Tagen pro Woche betreut. Sie öffnet im September.

Mit der „Zwergenstube“ der Arbeiterwohlfahrt (AWO) kommt im September ein neues Betreuungsangebot für Kinder im Alter zwischen zwölf Monaten und drei Jahren nach Bretten.

Wie die AWO mitteilt, zieht die „Zwergenstube“ in das Gebäude des jetzigen städtischen Kindergartens Sonnenblume in der Lortzingstraße 27 ein.

Für letzteren war die Lortzingstraße ohnehin nur ein Übergangsdomizil. Im September bezieht er einen Neubau in der Hermann-Beuttenmüller-Straße 10 auf dem Mellert-Fibron-Areal. Fortan heißt er „Kraichgau-Hüpfer“.

Betreuung in Bretten jeweils zwischen 8 und 13 Uhr

In der „Zwergenstube“ in der Lortzingstraße können nach Angaben von Franziska Haase, Abteilungsleitung bei der AWO Soziale Dienste gGmbH, zunächst bis zu 20 Kinder betreut werden.

Und zwar wahlweise zehn oder 15 Stunden pro Woche, jeweils zwischen 8 und 13 Uhr. Möglich ist eine Betreuung entweder an drei Tagen (Montag, Dienstag, Donnerstag) oder an zwei Tagen (Mittwoch, Freitag) pro Woche.

Die Kinder sind in zwei feste Gruppen unterteilt und werden von pädagogischen Fachkräften betreut.

Vorbereitung auf den Kindergarten

Das Angebot soll laut Haase als Ergänzung zur Kleinkindbetreuung zu Hause dienen. Es ermögliche den Kindern neben der Förderung durch die Eltern zu Hause erste Erfahrungen in einer Gruppe Gleichaltriger.

„Der frühe Kontakt zu Gleichaltrigen schult das Sozialverhalten der Kinder und erleichtert ihnen somit auch den späteren Einstieg in den Kindergarten“, so Haase.

Gleichzeitig könnten durch die stundenweise Betreuung Familien auch entlastet werden. Im Vergleich zu Kitas, die Vollzeitbetreuung anbieten, sei die „Zwergenstube“ ein preiswertes Angebot.

Acht weitere „Zwergenstuben“ sind über den Landkreis verteilt

Die monatlichen Beiträge liegen bei einer Betreuung an drei Tagen in der Woche bei 178 Euro, an zwei Tagen in der Woche bei 118 Euro. Die Beträge reduzieren sich, je nachdem, wie viele Kinder in einer Familie leben.

Die „Zwergenstuben“ in der Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes Karlsruhe gibt es seit 15 Jahren. Aktuell bestehen acht Einrichtungen in Gondelsheim, Pfinztal, Bruchsal, Waghäusel, Bad Schönborn, Graben-Neudorf, Linkenheim-Hochstetten und Dettenheim.

Haase erklärt, dass eine Ausweitung des Angebots in Bretten nicht ausgeschlossen sei – wenn denn eine entsprechende Nachfrage besteht.

Stadt Bretten unterstützt das Angebot finanziell

„Wir möchten aber erst mal schauen, wie das Angebot angenommen wird.“ Mit der Stadt sei vereinbart worden, dass man zunächst mit 20 Kindern beginnt.

Die Stadt unterstützt die AWO als Träger der Kindertageseinrichtung mit jährlich rund 112.000 Euro. Im Jahr 2024 fallen für vier Monate rund 40.000 Euro Ausgaben an.

Der Gemeinderat hatte die Einrichtung der „Zwergenstube“ im November 2023 bei zwei Enthaltungen beschlossen. Die Stadt sieht sie auch als Entlastung für ihre städtischen Krippen.

Derzeit werden laut Verwaltung in den Kindertageseinrichtungen in Bretten 190 Kinder unter drei Jahren in Krippen betreut. Zudem sind bis zu 100 Plätze für unter Dreijährige in altersgemischten Gruppen vorgesehen.

Hierbei werden die unter Dreijährigen im Betreuungsschlüssel doppelt gezählt, da Kinder unter drei Jahren in dieser Gruppenform zwei Plätze belegen.

Anmeldung über Online-Portal

„Es besteht Bedarf an flexiblen Zeiten, an Teilzeitplätzen, also eine Betreuung an zwei bis drei Tagen pro Woche, die es in den anderen Einrichtungen nicht gibt“, so die Stadt. „Die ‚Zwergenstube‘ kann diesen Bedarf als flexible Einrichtung bedienen, wenn ein Kind nicht die ganze Woche in eine Krippe soll oder muss.“

Eltern, die an einem Betreuungsplatz in der „Zwergenstube“ interessiert sind, können ihr Kind über das Online-Portal „Little Bird“ vormerken lassen (https://portal.little-bird.de/Suche).