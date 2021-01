Frust bei Tafel und Maltesern

Altkleidercontainer in Bruchsal sind oft überfüllt - nicht nur mit brauchbarer Kleidung

Die Altkleidercontainer in Bruchsal und Umgebung platzen aus allen Nähten. Einerseits, weil in der Corona-Pandemie Tafel und Malteser mit dem Leeren nicht hinterherkommen. Andererseits landen auch viele Sachen in den Containern, die da nicht unbedingt hingehören...