Ärger über Bruchsaler Partymeile: Was macht das Ordnungsamt?

Eine Bruchsalerin fühlt sich von Jugendlichen belästigt. Ihre Vorwürfe lauten: Im Bürgerpark wird rumgegrölt und Fußgänger werden angepöbelt, die Anlage verkomme zur Partymeile. Sie will wissen: „Warum unternimmt das Ordnungsamt nichts dagegen?“ Die BNN haben nachgefragt.

„I hätt do mol a Frog“

Regen und Kälte, am liebsten das ganze Jahr hindurch. So wünscht sich eine Bruchsalerin das Wetter. Warum sie sich für diese unwirtliche Kombination entscheidet, hat einen Grund: „Wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, das ist gegen 20 Uhr, parke ich als Anwohnerin mit Parkausweis in der Seilersbahn. Der kürzeste Weg nach Hause wäre dann durch den Bürgerpark.“

Sie nimmt aber sehr bewusst einen Umweg in Kauf. Denn im Bürgerpark versammeln sich abends, wann immer es die Witterung zulässt, Jugendliche, die ganz offensichtlich die Anlage als Partymeile nutzen. „Dann wird rumgegrölt, die Fußgänger werden belästigt und angepöbelt, Feuerwerkskörper werden gezündet, Musik laut aufgedreht. Ich fühle mich dort nicht sicher, sondern belästigt und mit dummen Sprüchen konfrontiert“, so die Rundschau-Leserin mittleren Alters, deren Name der Redaktion bekannt ist. „Warum unternimmt das Ordnungsamt nichts dagegen?“, fragt sie sich abends auf dem Heimweg und morgens, wenn sie den Müll und Unrat sieht, der von den Partygängern übrig geblieben ist.

Treffpunkt vieler kleiner Gruppen

Der Bürgerpark dient tatsächlich als Treffpunkt mehrerer Kleingruppen, teilt das Ordnungsamt der Stadt Bruchsal mit. Die Ruhestörer lassen es dort nicht nur gewaltig krachen. Seit Juni sind auch mehrere Delikte aktenkundig. Es kam zu Körperverletzungen, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, zur unsittlichen Belästigung einer jungen Frau und etliche Bruchsaler haben sich über die extreme Verschmutzung beschwert.

Gemeinsam haben Polizei und Ordnungsamt inzwischen einen Maßnahmenplan erarbeitet, der auch umgesetzt wird, wie das Ordnungsamt bestätigt. Zum Beispiel kontrollieren Beamte des Polizeireviers Bruchsal mindestens einmal täglich den Bürgerpark. Zusätzlich sondieren zivile Aufklärungsstreifen und die Bereitschaftspolizei das Gelände. Die Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes gehen an jedem Werktag in den frühen Abendstunden durch. Ihre verstärkte Präsenz soll dazu beitragen, Störungen einzudämmen. Ob der Wunsch des Ordnungsamtes in Erfüllung geht und die Störenfriede die Signale wahrnehmen, bleibt offen.

Wolfgang Ams, Leiter des Polizeireviers Bruchsal, weiß, dass jeder Mensch die Zustände im Bürgerpark subjektiv wahrnimmt. „Es gibt Menschen, die ängstlich reagieren“, aber den Bürgerpark für einen Hotspot, einen Brennpunkt zu bezeichnen, hält er für überzogen. „Seit 24. Juni haben Polizeibeamte dort allein 40 Streifengänge absolviert und 60 Personen überprüft“, so Ams. Wie viele Straftaten dabei festgestellt wurden, lässt sich nicht quantifizieren. Denn die Vorkommnisse im Bürgerpark werden nicht separat erfasst.

Es könne auch keine Dauerpräsenz der Polizei vor Ort geben, sagt Wolfgang Ams. Schließlich hätten die Beamten eine Vielzahl weiterer Aufgaben zu erledigen.

Fest steht für den Revierleiter, dass das schöne Wetter die Partygänger beflügelt habe. Vielleicht kann tatsächlich der Wettergott jetzt das Problem mit Herbststürmen, Regen und Kälte lösen.

