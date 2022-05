Auto brennt auf Parkplatz im Zentrum von Bruchsal

Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Auf einem Parkplatz in Bruchsals Pfeilerstraße beim Kaufhaus Jost geriet ein Dieselfahrzeug plötzlich in Brand.

Schrecksekunden für Passanten in der am Mittwochmorgen belebten Bruchsaler Innenstadt: Auf einem Parkplatz in der Pfeilerstraße, gleich hinter dem Bekleidungshaus Jost, brannte gegen 10.30 Uhr ein Wagen.

Ausgehend vom Frontmotor stand das ganze Fahrzeug in Flammen. Die sofort alarmierte Feuerwehr Bruchsal war rasch zu Stelle und konnte löschen. Verletzt wurde niemand, da gerade niemand aus dem meist vollbesetzten Parkplatz ein oder ausstieg.

Gefahren für die anderen abgestellten Autos in Bruchsal

Ein weiteres Fahrzeug wurde beeinträchtigt, ansonsten konnte die Feuerwehr ein Übergreifen von Flammen auf andere abgestellte Wagen verhindern. „Durch die große Wärmeentwicklung bestand schon die Gefahr, dass auch andere Autos beginnen zu brennen“, sagte Einsatzleiter Martin Schleicher den BNN.

Wie der Brand in dem Dieselfahrzeug entstehen konnte, ist noch nicht klar. Bei einem Elektroauto würde es länger dauern und mehr Wasser benötigt um zu löschen, meinte Schleicher. Die Polizei regelte den Verkehr auf der halbseitig gesperrten Durchgangsstraße.