Trotz guter Deutsch-Kenntnisse und Arbeit in der Pflege hätte der 56-jährige Andy Olalere Adegbit abgeschoben werden sollen. Dagegen hat sich breiter Protest formiert. Mit Erfolg.

Es war knapp. Kollegen haben schon Geld gesammelt für den privaten Flug nach Nigeria. Das Auto ist verkauft. Am Montagabend wollte Olalere Adegbite, den alle nur „Andy“ nennen, nach über sechs Jahren wieder zurück in seine Heimat fliegen. Nicht ganz freiwillig. Am Dienstagmittag hätte er mit einem Sammelflieger abgeschoben werden sollen.

„Die nigerianischen Behörden verhaften am Flughafen vor Ort erst mal alle, die mit den offiziellen Sammelfliegern abgeschoben werden“, erklärt Matthias Vering, Vorsitzender der Flüchtlingshilfe Bad Schönborn/Kronau. Dagegen hatte sich breiter Protest in der Region formiert.

Andy Olalere Adegbite gilt als gelungenes Beispiel für Integration. Die Erleichterung ist nun groß, denn am Montagnachmittag gibt es aus dem Regierungspräsidium Karlsruhe die für ihn erlösende Nachricht: „Die Möglichkeit einer Beschäftigungsduldung wird geprüft“, so Pressesprecherin Irene Feilhauer auf BNN-Anfrage.