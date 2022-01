So fing alles an: Gegründet wurde der Tierpark vor 60 Jahren vom damaligen Kleintierzüchterverein, dessen Vorsitzender Hubert Schuhmacher war. Ziel war es, den Mingolsheimern und Langenbrückern und den Kurgästen heimische Tierarten näher zu bringen. Bis heute ist der Tierpark weitgehend dem Motto „Tiere aus unserer Heimat“ treu geblieben.

Förderverein kümmert sich um die Finanzen: Im Frühjahr 2002 wurde der Verein „Kleintierpark Bad Schönborn“ aus der Taufe gehoben, 2018 gründete sich der Förderverein, der sich um die Finanzierung kümmert. 25.000 bis 30.000 Euro an Kosten fallen jedes Jahr für Futter, Strom und Sachen wie Impfen, Entwurmen und Honorar für den Hufschmid an. Geld bringen unter anderem Spenden, Projekte und Erlöse aus Altpapiersammlungen sowie der Verkauf von Basteleien auf Oster- und Weinachtsmärkten und beim Kürbisfest. Mehr Infos im Internet unter www.kleintierpark-mingolsheim.com. to