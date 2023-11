Als Torjäger ist Patrick Kerti eigentlich nicht bekannt, wie der Mittelfeldspieler des TuS Mingolsheim selbst zugibt. Und doch drückte er dem Spiel des Fußball-Kreisligisten am vergangenen Wochenende seinen Stempel auf. Beim 3:0-Erfolg gegen Menzingen erzielte Patrick Kerti nicht nur seinen ersten Saisontreffer, sondern markierte direkt einen Hattrick.

„Wir haben nach dem Spiel überlegt, ob ich schon jemals in einem Spiel überhaupt zwei Tore geschossen habe“, berichtet der Mittelfeldspieler. In einem Testspiel sei ihm das wohl einmal geglückt. „Aber das ist dann doch noch einmal ein Unterschied zu den drei Toren jetzt.“

Wir haben nach dem Spiel überlegt, ob ich schon jemals in einem Spiel überhaupt zwei Tore geschossen habe. Patrick Kerti

über seine bisherigen Torjäger-Qualitäten

Dabei ist es aber nicht so, dass Patrick Kerti überhaupt nie zu Torchancen käme. „Aber ich glaube, dass mir ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit fehlt. Oder ich gebe den Ball weiter, weil ich denke, dass jemand noch besser steht.“ Während bei den wenigen Abschlüssen zudem oft das nötige Quäntchen Glück fehlte, lief am Sonntagnachmittag einmal alles zusammen.

Hattrick am 29. Geburtstag

„Einmal habe ich den Ball nicht mal richtig getroffen“, meint er lachend. Zwei seiner Treffer markierte er nach Flanken. „Da hat man nicht viel Zeit, um nachzudenken.“

Patrick Kerti nimmt die Geschehnisse im Heimspiel gegen Menzingen mit einem Augenzwinkern. „Vielleicht ist es auch jetzt die Erfahrung im reiferen Fußballeralter“, führt er grinsend aus. Denn der Hattrick gelang ihm an seinem 29. Geburtstag. „Vielleicht war es einfach diesem ganz besonderen Tag geschuldet, dass alles geklappt hat. Hoffen wir einfach, dass ich nicht erst wieder in einem Jahr treffe.“

Seinen bisherigen Tor-Bestwert stellte Patrick Kerti dagegen als noch recht junger Kicker auf. In seinem zweiten Jahr im Männer-Bereich traf er für den damaligen Kreisligisten FC Östringen in der Saison 2014/15 fünfmal. Dass er diesen nun gerne knacken würde, ist selbstverständlich. „Sechs Tore in dieser Saison wären schon ein toller Wert“, bestätigt der Mittelfeldmann, der seit Sommer 2020 in Mingolsheim kickt.

Patrick Kerti beendet Mingolsheimer Durststrecke

Doch fast noch wichtiger sei ihm, dass der TuS nun endgültig zurück in die Erfolgsspur findet. Der Vorjahres-Vierte musste in der Kreisliga Bruchsal durch ein langes Tal gehen und konnte zwischenzeitlich sieben Spiele in Folge nicht gewinnen – bis zum Heimspiel gegen Menzingen.

Dennoch gab die Mannschaft von Trainer Moritz Neuburger weiter Vollgas. „Ich bin mir sicher, dass wir nicht dort hingehören, wo wir jetzt stehen“, betont Patrick Kerti mit Blick auf den aktuellen zehnten Tabellenplatz.

Patrick Kerti hat Spaß am Toreschießen entdeckt

Seine Hoffnung ist, dass die Partie gegen Menzingen ein Stück weit das Spielglück beim TuS zurückgebracht hat. Sein Ziel bleibt daher eine Endplatzierung unter den Top fünf.

Das nächste Spiel dürfte hier auch direkt ein guter Gradmesser sein, an diesem Sonntag (14.45 Uhr) empfängt der TuS Mingolsheim den zweitplatzierten FV Wiesental. Vielleicht trägt sich Patrick Kerti dann direkt erneut in die Torschützenliste ein. Der 29-Jährige augenzwinkernd: „Jetzt, wo ich weiß, dass es gar nicht so schwer ist mit dem Toreschießen, will ich nichts mehr ausschließen.“