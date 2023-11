Maximilian Ihle übertrifft seine Torausbeute aus dem Vorjahr schon jetzt

In einem lange Zeit sehr zähen Spiel mühte sich der drittplatzierte FC Forst gegen den Tabellenvorletzten SV Philippsburg am Sonntag. Bis Torjäger Maximilian Ihle spät in der zweiten Halbzeit das Spiel mit einem lupenreinen Hattrick entschied und so für den nächsten komfortablen 4:0-Sieg seiner Mannschaft sorgte.

Durch den Dreierpack steht Ihle mittlerweile bei zwölf Saisontoren, was ihn auf Platz zwei der Torjägerliste der Fußball-Kreisliga Bruchsal katapultiert. Das 21-jährige Forster Eigengewächs hat dadurch seine Torausbeute von acht Treffern aus der Vorsaison bereits im Laufe der Hinrunde übertroffen.

Maximilian Ihle bringt viele Qualitäten beim FC Forst ein

Das liegt auch an Ihles Fitness, wie sein Trainer Patrick Stucke verrät: „Letzte Saison hatte er in der Hinrunde mit Verletzungen zu kämpfen. Diese Saison konnte er bisher voll durchziehen, das tut ihm gut.“ Die Stärken seines Schützlings beschreibt der Übungsleiter wie folgt: „Er ist extrem gut im Abschluss und hat den gewissen Instinkt, den man als Angreifer braucht“, sagt Stucke.

„Max ist immer noch sehr jung, aber man merkt, dass er auch schon über eine gewisse Erfahrung verfügt.“ Zudem sei der Angreifer auch außerhalb des Platzes ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, wurde beispielsweise in den Mannschaftsrat berufen.

Bei Maximilian Ihle gibt es noch Luft nach oben

Auch deshalb bescheinigt Stucke ihm, „noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung“ zu sein. Es gebe Bereiche, in denen Ihle sich verbessern könne. Daran wolle der Trainer gezielt mit ihm arbeiten.

Eine bestimmte Toranzahl hat sich Ihle dabei nicht als Ziel gesetzt. „Ich versuche lediglich, so viele Tore wie möglich zu erzielen und der Mannschaft bestmöglich zu helfen“, sagt er. Er wolle dabei einfach das Bestmögliche aus sich herausholen.

Vor allem aber sei der 21-Jährige fokussiert auf die Ziele seiner Mannschaft. „Wir wollen so weit wie möglich oben mitspielen, unseren guten Lauf fortsetzen und als Mannschaft weiter zusammenwachsen“, sagt Ihle.

Die Chance, einen großen Schritt in Richtung dieses Ziels zu gehen, bietet sich Ihle und seiner Mannschaft am Sonntag. Im direkten Duell mit dem viertplatzierten TSV Wiesental kann der FCF den Abstand auf den Gegner auf zwölf Punkte vergrößern – und Torjäger Maximilian Ihle seine persönliche Torbilanz weiter nach oben schrauben.