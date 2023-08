Schmerztabletten und sterile Nadeln für den Urlaub

Apotheker Christoph Groebel aus Bad Schönborn gibt Empfehlungen für die Bestückung einer Reiseapotheke und medizinische Urlaubsvorsorge.

Pflaster und Co.

Auf jeden Fall. Da jeder seine Schwachstellen wie Neigung zu allergischen Reaktionen, Kopfschmerzen, Harnwegsinfekten oder Augenreizungen am besten kennt, ist es sinnvoll hier vorzusorgen. Das ist im Vorfeld nicht viel Aufwand, kann aber am Reiseziel Zeit kosten, je nachdem, wie die Versorgung dort ist oder ob es vielleicht auch Sprachbarrieren gibt.

Nach den eigenen Schwachstellen, aber auch nach dem Reiseziel und den zu erwartenden Belastungen. Denn es ist ja schon ein Unterschied, ob ich eine Trekkingtour durch Kambodscha mache oder Wellnessurlaub in Bad Salzuflen. Insbesondere bei Fernreisen ist es angezeigt, dass man mindestens zwei Monate vorher seinen Impfstatus beim Arzt oder Apotheker checken lässt und schaut, ob für das Zielland Impfungen wie Gelbfieber oder Meningokokken vorgeschrieben sind oder welche Impfungen, auch Malariaprophylaxe, empfohlen werden. Bei Familien mit Kindern, vor allem kleinen, sieht die Reiseapotheke anders aus als bei einem Alleinreisenden. Wir Apotheker haben Checklisten zur Orientierung.

Was gehört auf jeden Fall in die Reiseapotheke?

Groebel

Basics wie Schmerztabletten, Erkältungsmittel, Mittel gegen Übelkeit und Durchfall, für die Wundversorgung wie Desinfektionsspray oder –salbe, Verbandsmaterial, auch Blasenpflaster, etwas gegen Insektenstiche, Fieberthermometer, Pinzette, Zecken-Set, Kalzium auch bei Sonnenallergie. Für Reisen in Länder, in denen man nicht von westeuropäischen Gesundheitsstandards ausgehen kann, empfehlen wir, Spritzen und sterile Nadeln mitzunehmen. Und natürlich darf die Dauerarznei in der entsprechenden Menge nicht vergessen werden. Wir empfehlen, den Beipackzettel einzustecken, falls im Urlaubsland ein Arzt über die Wirkstoffe informiert werden muss.