Die Tamilen sind eine Volksgruppe, die mehrheitlich in Südindien und auf Sri Lanka lebt. In Untergrombach nahmen mehr als 250 Gäste die Chance für kulturellen Austausch wahr.

Die Tamilische Schule Karlsruhe hat am Sonntag zu einer Pongal-Feier in den katholischen Kindergarten St. Wendelinus nach Untergrombach eingeladen. Dabei feierten die Tamilen, eine hinduistische Volksgruppe, die mehrheitlich in Südindien und auf Sri Lanka lebt, ihre Kultur und machten sich für einen verstärkten kulturellen Austausch stark.

Mehr als 250 Gäste folgten der Einladung zum tamilischen Erntedankfest. „Wir freuen uns über den großen Andrang“, erklärt Ragitha Ravi. Die ehrenamtliche Lehrerin organisierte das große Fest mit und konnte dabei auf die Unterstützung vieler Jugendlicher bauen, die an Wochenenden die Tamilische Schule Karlsruhe besuchen.

Verein unterrichtet in der Muttersprache

Diese Bildungseinrichtungen gehören zur Tamilischen Bildungsvereinigung. Dabei handelt es sich um einen Verein, der schon seit fast 35 Jahren in Deutschland aktiv ist und mittlerweile an die 120 Schulen betreibt.

Ziel der Bildungsvereinigung ist es unter anderem, Kinder und Jugendliche mit einer tamilischen Migrationsgeschichte nach einem einheitlichen Curriculum, einheitlichen Lehrbüchern und in ihrer Muttersprache Tamil zu unterrichten.

Tamilische Schule mietet Räume der Karlsruher Grundschule am Wasserturm

5.000 Schülerinnen und Schüler sowie 1.200 ehrenamtliche Lehrende sind bundesweit bei den tamilischen Schulen registriert. In Karlsruhe nutzen die Tamilen an Samstagen die Räumlichkeiten der Grundschule am Wasserturm. Kinder aus Karlsruhe, Bruchsal und dem ganzen restlichen Landkreis liegen im Einzugsgebiet der Wochenendschule.

„Aktuell befinden wir uns in einer schwierigen Situation, weil die Miete für die Räumlichkeiten in der Grundschule hoch ist“, berichtet Ragitha Ravi. 600 Euro müsste die Schule Monat für Monat hierfür aufbringen. „Wir sind daher auf Spenden angewiesen und suchen gleichzeitig auch nach anderen Räumlichkeiten, in denen wir unterrichten könnten“, so Ravi. Es sei wichtig, dass die Schule erhalten wird.

„Mir macht das Lernen dort viel Spaß. Ich erfahre viel über die Heimat meiner Vorfahren und auch die Sprache“, erzählt eine 13-jährige Schülerin, die zusammen mit Freundinnen bei der Pongal-Feier einen traditionellen Tanz aufführte. Die tamilische Kultur sei farbenfroh und freundlich.

Eine Kultur lernt man am besten beim Essen kennen. Kanthan Athikaari

Festbesucher

„Es ist wichtig, dass man sich seine Kultur bewahrt und dass wir als Menschen unsere Feste und Werte miteinander austauschen“, findet Suvendran Subramaniam. Das Kurpfälzische liege ihm letztlich genauso am Herzen wie seine Muttersprache Tamil betont der Mannheimer. Pongal sei ein Fest, an dem sich alle kulturellen Hürden überwinden ließen. „In Sri Lanka feiern Christen und Tamilen ihre Erntedankfeste teilweise zusammen. Es ist schön, wenn das in Deutschland auch so wird“, meint Subramaniam.

Das Pongal wird immer am Anfang des tamilischen Monats „Tai“ gefeiert und dauert normalerweise vier Tage. Zum Fest wird ein gleichnamiges Gericht gekocht. Bei ihrer Feier in Untergrombach boten die Tamilen das Gemisch aus Milch und Sirup aus Palmzucker zusammen mit Reis und weiteren Spezialitäten der tamilischen Küche an. „Eine Kultur lernt man am besten beim Essen kennen“, sagt Besucher Kanthan Athikaari.