Mit Barbie und Oppenheimer sind gleich zwei gehypte Blockbuster in aller Munde. Steffen Amend, Theaterleiter des Cineplex in Bruchsal, berichtet, wie der Kinosommer in Bruchsal bisher verlief und was die Besucher noch erwartet.

Welcher Film in Bruchsal die Nase vorn hat

Wie liefen die Filme Oppenheimer und Barbie in Bruchsal?

Amend Die Medien waren voll mit Barbenheimer und so hatten wir eine sehr hohe Nachfrage nach beiden Filmen, die sich marketingstrategisch natürlich perfekt ergänzten. Der ganze Aufruhr war für die Kinos ein Glücksfall, zumal damit auch ein Publikum neugierig wurde, das schon lange nicht mehr in den Kinos war und wir viele verloren gegangene Gäste wieder begrüßen durften. Darüber hinaus sorgte das durchwachsene Wetter in den Sommerferien für viele Besucher in den Kinderfilmen wie Elemental oder Miralous.

Was lief besser?

Amend Da liegen wir ganz im Trend und Barbie hat die Nase vorn. Ein kurzweiliger Film für die ganze Familie, der auch noch wunderbar in den Sommer passt, spricht mehr Menschen an, als ein anspruchsvoller dreistündiger, der auch noch eine gewisse Konzentration erfordert. Barbie ist übrigens kurz davor, den bislang im Kinojahr 2023 besucherstärksten gestarteten Film Super Mario Bros wohl in der kommenden Woche vom Thron zu stoßen. Voraussichtlich wird er am Wochenende die fünf Millionen Besuchermarke überschreiten. Oppenheimer befindet sich auf Platz drei.

Was ist das nächste große Ding?

Amend Am 9. und 10. September startet die zweite Ausgabe des Kinofestes und wir freuen uns, dass wir wieder tolle Previews im Programm haben. Beginnend mit „Weißt du noch“ mit Senta Berger und Günther Maria Halmer und der polnischen Antwort zu Stig Larsson „Ukriyta Sieć“ bis zum Disney Klassiker „König der Löwen“ ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und das für nur fünf Euro pro Vorstellung. Auf dem Europalatz bauen wir zudem eine Hüpfburg für die Kinder auf.