Wunsch für September und Dezember

Branchenbund Bruchsal drängt auf zwei verkaufsoffene Sonntage

Nachholen, was in den Corona-Lockdowns auf der Strecke blieb: Das wollen die Bruchsaler Einzelhändler unbedingt in diesem Sommer. Im September und im Dezember wünschen sie verkaufsoffene Sonntage. Bis dahin soll etwas anderes in die Stadt locken.