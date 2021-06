Dramatische Szenen in Bruchsal: Die Polizei nimmt ein zehnjähriges Mädchen und einen achtjährigen Jungen ihrer Mutter weg. Wo die Kinder jetzt sind? Es gibt nur Spekulationen. Es ist der Höhepunkt eines langen Streits.

Ihre beiden Kinder sind weg, aber die Spuren sind noch sichtbar: blaue Flecken, Schrammen, der Arm im Verband. Die Bruchsalerin Christiane Matzner ist verzweifelt. Sichtlich gezeichnet erzählt die 49 Jahre alte Mutter die dramatische Geschichte.

Die Polizei hat nach einer richterlichen Anordnung ihre zehnjährige Tochter und den acht Jahre alten Sohn von ihr weggeholt. Wo die Kinder jetzt sind? „Ich habe keine Ahnung“, sagt die verzweifelte Frau. Auch das Jugendamt im Landkreis Karlsruhe kennt offenbar den genauen Aufenthaltsort nicht. Die Polizei macht nur wenige Angaben zu dem Vorfall.

Doch von vorne: Der Polizeieinsatz in Bruchsal am Montagnachmittag war der traurige Höhepunkt einer langen Auseinandersetzung mit dem Vater der Kinder. Die Mutter berichtet von Stalking und FBI, am Ende soll die Polizei ihre Kinder aus dem Haus getragen haben.