Die Suche nach einem Hausarzt gleicht nicht nur in Bruchsal der Suche nach der Nadel im Heuhaufen: 33 Jahre lang war Cornelia Krieger-Geupel in Helmsheim die Hausärztin. Nachdem die Medizinerin ihre Praxis im Oktober 2019 gesundheitsbedingt kurzfristig schließen musste, mussten die Helmsheimer sich wieder einen neuen Hausarzt suchen.

Doch die Wartelisten in anderen Arztpraxen sind lang. Viele Patienten suchen bis heute vergeblich: „Wenn man kurzfristig einen Arzt braucht, bleibt einem nur die Notaufnahme in der Klinik“, so ein Helmsheimer resigniert.

Und in der Zentralen Notaufnahme der Fürst-Stirum-Klinik sorgen die Patienten für volle Wartezimmer und lange Wartezeiten. „Pro Jahr haben wir über 30.000 Patienten in der ZNA“, sagt Roland Walter, stellvertretender Regionaldirektor. Die Zahlen steigen seit Jahren kontinuierlich. Über 50 Prozent der Patienten seien keine echten Notfälle, sondern gehören eigentlich in den Bereich der ambulanten Hausarztversorgung, so Walter weiter.