Homeoffice und Homeschooling bringen neue Fragen des Datenschutzes mit sich. Was darf bei Videokonferenzen von der Privatsphäre zu sehen sein? Das verrät der Bruchsaler Rechtsanwalt Hartwig Heinzmann im Interview.

Hartwig Heinzmann ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Heinzmann in Bruchsal. Er arbeitet für zahlreiche Städte und Gemeinden in der Region Bruchsal als Datenschutzbeauftragter.

Die Position des Datenschutzbeauftragten Große Stadtverwaltungen und Behörden haben jeweils eigene, rechtskundige Datenschutzbeauftragte. Aber auch Gemeindeverwaltungen benötigen fachliche Hilfe in Sachen Datenschutz. Für 15 Verwaltungen im Raum Bruchsal, von Philippsburg bis Kraichtal und Östringen bis Dettenheim ist dafür Hartwig Heinzmann zuständig. Der Rechtsanwalt mit Kanzlei in Bruchsal befasst sich, zusätzlich zu den üblichen Aufgaben seines Berufs, seit Jahrzehnten intensiv mit dem Datenschutz. Er schult die Mitarbeiter der Verwaltungen und berät sie. Die Sicherheit persönlicher Daten ist auch für die Bürger immer wichtiger geworden. Und spielt eine Rolle im Homeoffice, an der Haustür oder im Wählerverzeichnis.

Dabei kümmert er sich für die Kommunen um die korrekte Anwendung der Datenschutz-Grundverordnung und macht regelmäßig Schulungen.